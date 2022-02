Sejm przyjął część poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzających m.in. zmiany w pakiecie Polskiego Ładu. Większość z nich ma charakter redakcyjny i legislacyjny.

Wśród przyjętych poprawek jest m.in. ta, zmierzająca do przyznania każdemu uprawnionemu podatnikowi prawa do złożenia do płatnika wiążącego wniosku o niestosowanie czasowej zmiany zasad i trybu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę, która zakładała przeniesienie do ustawy mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawartego w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. począwszy od marca br. Przywrócili zapis przyjęty wcześniej przez Sejm, zgodnie z którym w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa.

Wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

Płatnik dokonujący wypłat tych przychodów nie będzie pobierał, w terminach określonych w ustawie PIT, zaliczki na podatek w części, w jakiej zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest wyższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy. Przepis ten dotyczy przychodów z pracy na etacie, świadczeń emerytalnych i rentowych oraz umów zlecenia.

Nowelizacja rozstrzyga też, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc, co oznacza, że nie trzeba będzie ich ponownie składać.

Nowelizacja zawiera również rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, co powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Aby temu przeciwdziałać, ZFA i ZFRON mają być zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ustawa przewiduje, że pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej, zakładem pracy chronionej, podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: ISBnews