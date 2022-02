Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami, w tym te zakładające m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne.

Sejm poparł pakiet poprawek, zakładających rozszerzenie możliwości skorzystania z pomocy finansowej nie tylko przy zakupie dekodera telewizyjnego, ale także zakupu innych odbiorników cyfrowych, które zapewnią odbiór programów telewizyjnych po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Odrzucił natomiast m.in. poprawkę, nakładającą na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską, a także przywrócili zapis w ustawie dot. limitu wydatków na ten cel.

Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania w kwocie do 100 zł zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC.

Ustawa określa, że wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustanawia też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Zgodnie z ustawą program ma być realizowany do końca 2022 r.

Źródło: ISBnews