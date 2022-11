Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu teleinformatycznego. Za ustawą głosowało 431 posłów, 14 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, dot. wykorzystywania dotacji przeznaczanych na edukację i naukę oraz ustalania kryteriów stypendiów dla studentów.

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

Źródło: ISBnews