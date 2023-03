Sejm wydłużył sprzedaż węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br. Przepisy te poparło 278 posłów, 13 było przeciwnych, natomiast wstrzymało się od głosu 157.

Regulacje dotyczą nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązywały do 30 kwietnia.

W przypadku, gdy samorządy nie sprzedały węgla, mogą – jak zakłada nowelizacja – ogłosić, nie wcześniej niż 1 maja 2023 r., sprzedaż końcową.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Osoba fizyczna, która ogrzewa swój dom węglem może złożyć wniosek o zakup najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Sprzedaż węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe może odbywać się najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z ustawą gminy, spółki gminne i związki gminne mogą sprzedać mieszkańcom węgiel maks. po 2 tys. zł za tonę.

Źródło: ISBnews