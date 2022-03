Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na koniec 2021 r. Dokonane w ich wyniku rezerwy i odpisy oraz odwrócenia odpisów będą miały 13 mln zł pozytywnego wpływu na jednostkowy zysk brutto za IV kw. 2021 r. oraz 406 mln zł negatywnego wpływu na skonsolidowany zysk brutto za IV kw. 2021 r., podała spółka.

„W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta na 31 grudnia 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 15 mln zł” – czytamy w komunikacie.



W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 przeprowadzone analizy wykazały zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Tauron Ekoenergia w wysokości 376 mln zł (będącego konsekwencją wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej, którego bezpośrednimi beneficjentami są jednostki wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii) oraz utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) w wysokości 1 015 mln zł. Wartość utworzonego odpisu wynika z ujęcia w testach skutków rozwiązania przez emitenta i NJGT wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej, która gwarantowała NJGT osiąganie marży na określonym poziomie, podano również.



Jednocześnie Tauron poinformował, że zakończone zostały również główne analizy dotyczące konieczności rozpoznania na dzień bilansowy rezerw na umowy rodzące obciążenia.

„W konsekwencji przeprowadzonych analiz emitent rozpoznał następujące skutki mające wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w czwartym kwartale 2021 r.:



1. w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego emitent rozwiązał na dzień 31 grudnia 2021 r. w całości rezerwę na umowę rodzącą obciążenia w wysokości 652 mln zł […]. Rozwiązanie rezerwy jest skutkiem rozwiązania umowy.



2. w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitent na dzień 31 grudnia 2021 r.:



– utworzył rezerwę na umowy rodzące obciążenia w wysokości 289 mln zł (segment Wytwarzanie) w odniesieniu do kontraktów sprzedaży energii elektrycznej w związku ze skutkami postoju bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do dnia 29 kwietnia 2022 r. […]



– zaktualizował rezerwę na umowy rodzące obciążenia o kwotę 102 mln zł do poziomu 126 mln zł (segment Sprzedaż) w odniesieniu do umów zawartych z klientami, w tym z prosumentami” – czytamy dalej.



Tauron szacuje, że wyżej wskazane operacje dotyczące odpisów na utratę wartości oraz rezerw będą miały 13 mln zł pozytywnego wpływu na jednostkowy zysk brutto za czwarty kwartał 2021 r. (wpływ na jednostkowy wynik EBITDA był dodatni i wyniósł 652 mln zł) oraz 406 mln zł negatywnego wpływu na skonsolidowany zysk brutto za czwarty kwartał 2021 r. (wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA był ujemny i wyniósł 391 mln zł), podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews