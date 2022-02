W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trwają końcowe prace nad pierwszą odsłoną reformy zagospodarowania przestrzennego, doprecyzowane są przepisy pierwszego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które budziły najwięcej wątpliwości w trakcie prowadzonych w styczniu prekonsultacji, poinformował wiceminister w tym resorcie Piotr Uściński.

Podał, że został już wysłany wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad przepisami dotyczącymi reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. […] W grudniu ub.r. projekt I nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został udostępniony do prekonsultacji. W styczniu br. roku został wysłany wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych. […] W chwili obecnej trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów, które budziły największe wątpliwości podczas prekonsultacji” – napisał Uściński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Głównym celem reformy jest wyeliminowanie możliwości prowadzenia polityki przestrzennej w sposób nieplanowany, niekontrolowany i doraźny, również wbrew prognozom rozwojowym gminy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku objęcia całej gminy aktem prawa miejscowego w postaci planu ogólnego, czytamy także.

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada taki obowiązek jedynie w przypadku opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (studium). Jest to dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, niebędący aktem prawa miejscowego, co uniemożliwia odniesienie się do tego dokumentu jako do podstawy do wydawania decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Przedmiotem prac legislacyjnych resortu jest również umożliwienie sformalizowanego udziału inwestorów w planowaniu przestrzennym poprzez instrumenty urbanistyki operacyjnej, takie jak umowa urbanistyczna. Ma to sprawić, że proces negocjacji gminy z inwestorem będzie jawny i transparentny.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych z dostępem do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Uściński poinformował także, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje również nad kolejnym projektem nowelizacji, który ma być kontynuacją wprowadzanej reformy.

