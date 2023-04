Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 3-7 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości w paśmie 3480-3800 MHz, które potrwają do 12 maja 2023, poinformował Urząd. Cena wywoławcza każdego pasma to 450 mln zł, podano w dokumentacji przetargowej.

Wydarzenia: Konferencja dla Inwestorów #GPWInnovationDay, pod hasłem „Brave New World Economy | Oportunities” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Rozrywka online: Blisko 79% grających w gry kasynowe online przyznaje, że korzysta z usług nielegalnie działających kasyn online, wynika z raportu firmy badawczej CXstream wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie.

Telekomunikacja: Niemal 70% ankietowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w najbliższych 12 miesiącach rozpocznie wdrażanie lub będzie rozwijało już funkcjonujące rozwiązania cyfrowe, wynika z raportu Orange Polska o rynku operatorskim „What’s Up Wholesale?”. Spółki spodziewają się poprawy jakości obsługi klientów i wzrostu produktywności.

IT: Wiele amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych interesuje się polskim rynkiem IT, ale ma trudności z rekrutacją na nim z powodu jego nieznajomości i dużej konkurencji. Ta sytuacja zwiększa zapotrzebowanie na usługi rekruterów IT, którzy od niedawna mogą współpracować z globalnymi firmami technologicznymi na Huntly.ai, platformie dla rekruterów oferującej 17,5 tys. zł lub 4 tys. USD za rekomendację specjalisty. Według danych Huntly, rekruterzy mogą zarobić najwięcej pomagając znaleźć osoby na stanowiska Software Engineer, DevOps Engineer i Data Scientist, które są w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych zawodów IT na świecie. Do innych obecniej najbardziej poszukiwanych specjalistów IT należą: Cybersecurity Engineer, Product Manager, Cloud Architect, Mobile Application Developer, Network Engineer, Business Analysts, a także UX/UI Designer.

Internet: Firma Surfshark przeprowadziła badanie, którego celem była analiza wniosków związanych z prawem do bycia usuniętym z wyników wyszukiwania. Od 2015 do 2021 roku do Google oraz Microsoft Bing wpłynęło ponad milion takich wniosków. Ponad połowa z nich była z krajów Europy Zachodniej. Polska znalazła się na siódmym miejscu (z 32) z około 31.9 tysiącami zgłoszeń.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy stworzyli nowe narzędzie do ataków typu ransomware. To połączenie najskuteczniejszych obecnie używanych programów hakerskich, które eksperci nazwali Rorschach. Rorschach może zaszyfrować 220 000 plików na dysku lokalnym w zaledwie cztery i pół minuty. „Rorschach jest najszybszym i jednym z najbardziej wyrafinowanych programów ransomware, jakie widzieliśmy do tej pory – ostrzega Sergey Shykevich, kierownik grupy analizy zagrożeń w Check Point Research.

IoT: Rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja i wolne tempo wzrostu gospodarczego uderzają w inwestycje w Internet Rzeczy. Nie ma znaczenia szerokość geograficzna, każdy region boryka się z tymi samymi wyzwaniami. W obliczu niepewności gospodarczej wydatki na transformację cyfrową i nowe technologie są odsuwane w czasie. Jak podają eksperci z firmy IoT Analytics, wysokie koszty pieniądza najbardziej uderzają w rynek europejski.

TMT: Według firmy badawczej MarketandMarkets, sektor DAS/DOFS (rozproszonych czujników akustycznych i światłowodowych) wzrośnie z 462 mln USD do 792 mln USD w latach 2020-2025, co stanowić będzie znaczący przyrost średniej stropy wzrostu na poziomie 11.4 proc. Kluczowe znaczenie dla tej zwyżki mają wydajne i skuteczne systemy gromadzenia danych.

TMT: Jak wynika z międzynarodowych danych, w kwestii rozwoju cyfrowego Polacy nie wypadają najlepiej. Według Eurostatu Polska zajmuje dopiero 24. miejsce pod kątem odsetka osób posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe. Choć blisko 6 na 10 badanych ocenia swoje zdolności cyfrowe pozytywnie, to jednocześnie znajdują się one w TOP 3 umiejętności, które Polacy chcą kształcić (obok języków i zdolności interpersonalnych). Badani uważają, że nie same kompetencje cyfrowe, a zdolność łączenia umiejętności twardych i miękkich jest kluczowa na dzisiejszym rynku pracy, podaje raport Goodhabitz.

IT: I kwartał 2023 roku był dla branży IT czasem wzrostu liczby firm publikujących oferty pracy dla specjalistów, wśród których 41% zawierało informację o widełkach płacowych. Zanotowano również wyższe stawki dotyczące takich technologii jak Scala, Kotlin, Java i Ruby. Q1 przyniósł niewielkie podwyżki wynagrodzeń dla Midów i Seniorów. Z kolei pensje oferowane Juniorom oraz liczba ofert pracy skierowana do najmniej doświadczonych specjalistów – spadły, wskazuje raport inhire.io IT Market Snapshot, podsumowującą sytuację branży IT w Q1 2023.

Innowacje: Według badania przeprowadzonego przez Straits Research, globalny rynek zarządzania innowacjami, wzrośnie z 1,5 mld USD w 2021 roku do 6,2 mld na koniec 2023 roku. Oznacza to ponad 16% skumulowany roczny wzrost. Jednak nie każda firma czy organizacja jest gotowa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, mimo świadomości ich znaczenia w rozwoju biznesowym. Więcej szczegółów w załączonym materiale wraz z cytatami Mohammeda Amina, starszego wiceprezesa Dell Technologies w nowo powołanym regionie CEEMETA.

Marketing: Większa częstotliwość kontaktów z reklamą wideo przekłada się na wzrost wszystkich wskaźników związanych z marką: świadomości, przychylności, intencji zakupowej; zaś synergia mediów jest kluczowa dla wzmocnienia tego efektu, wynika z najnowszego badania „Efektywność marek w świecie wielu ekranów” Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR zrealizowanego we współpracy z Google oraz Kantar.

Outsourcing: Według szacunków Grand View Research będzie najszybciej rosnącym segmentem usług IT, odnotowując średnioroczny wzrost na poziomie 12% do 2030 r. Choć trend polegający na podejmowaniu współpracy w tym zakresie z zewnętrznymi podmiotami jest na fali wznoszącej od wielu lat, dostrzegalna jest pewna ewolucja podejścia biznesu. Reaktywna postawa i standardowe wsparcie techniczne często nie są już wystarczające, ponieważ organizacje w ramach kompleksowej obsługi upatrują w outsourcingu IT realnego wpływu na rozwój firmy i optymalizację swojej działalności, co jednocześnie warunkuje rosnącą popularność usług zarządzanych.

Cyfryzacja: Według analiz Gartnera światowe wydatki publiczne na cyfryzację i technologie informacyjne wyniosą w 2023 roku 588,9 mld USD – to wzrost o 6,8% w porównaniu do roku ubiegłego. Miasta chcą być „smart” i wykorzystywać najnowsze technologie w procesach zarządzania jak również w kontaktach z mieszkańcami. Budowanie elastycznych struktur oraz przejście do chmury obliczeniowej stają się coraz powszechniejsze. Wynika to z rosnącego zastosowania analizy dużych ilości danych (tzw. big data) oraz Internetu rzeczy (IoT) w sektorze publicznym. Również w Polsce, m.in. pod wpływem pandemii, administracja publiczna cyfryzuje się coraz szybciej.

Cyberbezpieczeństwo: Ewolucja ataków phishingowych wciąż trwa. Przestępcy wykorzystują powszechne usługi takie jak iCloud, PayPal czy Google Docs i Fedex w metodzie „Phishing Scams 3.0″, która nie wymaga żadnych naruszeń ani złośliwych kodów. Wystarczy darmowe konto do uzyskania dostępu do skrzynek odbiorczych użytkowników – ostrzegają eksperci firmy Avanan.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w marcu: Grupa Polsat 21,5% (-2,1p.p. r/r), Kanał główny Polsat 7,8% (-0,2p.p.), Grupa Discovery 23,7% (-1,5p.p.), Grupa TVP 20,7% (-1,6p.p.), WP TV 0,59% (+0,03p.p.).

Telekomunikacja: Plus awansował na pierwsze miejsce w marcowym rankingu prędkości internetu mobilnego Speedtest. Przesunięcie w rankingu to skutek włączenia 5G klientom starszych taryf abonamentowych oraz użytkownikom ofert mix i prepaid.

IT: Wzrost liczby ogłoszeń zawierających widełki płacowe, spadek liczby ofert dla Juniorów oraz wyższe stawki dla Scala, Kotlin, Java i Ruby – to tylko niektóre dane z najnowszego raportu inhire.io. IT Market Snapshot, podsumowującego pierwszy kwartał 2023. Choć Q1 przyniósł niewielki wzrost stawek oferowanych Midom i Seniorom, zarobki Juniorów zmalały. Kluczowe wnioski z raportu: Liczba firm publikujących oferty pracy dla branży IT wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 14% – osiągając liczbę 3 675 ogłoszeniodawców; Liczba ofert pracy zdalnej pozostaje na podobnym poziomie do poprzedniego kwartału, wynosząc około 70%; Programiści mogli liczyć na większą liczbę ogłoszeń zawierających widełki płacowe, które w Q1 stanowiły 41% ofert; Top 3 miast, które oferowały najwięcej miejsc pracy nie zmieniła się, pozostawiając w czołówce Warszawę, Kraków i Wrocław; Pracodawcy wciąż poszukują Midów (50%) i Seniorów (45%); W Q1 zanotowano niewielki wzrost stawek dla Midów i Seniorów oraz spadek wynagrodzenia dla Juniorów; Wśród języków programowania, najwięcej ofert dotyczyło Java, Javascript i Python; Stawki dla języków programowania w stosunku do Q4 2022 wzrosły, wyjątkiem były Swift (-12,9%) i C (-3,7%); Najwyżej wyceniane technologie w I kwartale roku to machine learning, Scala i Golang.

HR: Ponad 1/3 Polaków zamierza zmienić zatrudnienie w ciągu najbliższego roku. Tak wynika z „Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy” przeprowadzonego na zlecenie Youniversity – streamingowego serwisu rozwojowego.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

OEX: Odnotował 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Oponeo.pl: Odnotował 40,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 60,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Huuuge: Miał 71,4 mln USD szacunkowych skonsolidowanych przychodów bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) w I kwartale br., co stanowi ok. 15-proc. spadek r/r oraz ok. 8-proc. spadek kw/kw, podała spółka.

Creotech Instruments: Zakłada, że satelita Eagle Eye zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną na początku 2024 roku, poinformował prezes Grzegorz Brona. Nie wyklucza, że pierwsze umowy na satelity pozyska jeszcze przed wystrzeleniem. Ponadto liczy, że na jesieni zdobędzie pierwsze zlecenia od amerykańskiej NASA.

Best: Wraz z globalnym partnerem technologicznym opracowuje „mapę drogową” cyfryzacji i automatyzacji procesów w firmie i spodziewa się, że będzie ona gotowa w II kw., zapowiedział członek zarządu spółki Maciej Bardan.

Answear.com: Zanotował 271 mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 52% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W I kw. 2023 r. sprzedaż online wzrosła o 62% r/r do 268 mln zł, podała spółka.

Asbis: Prognozuje, że w 2023 roku osiągnie zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD oraz przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3 mld USD a 3,2 mld USD, podała spółka. Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii grupy, szczególnie na poziomie zysków, podkreślono.

Ekipa Holding: Rozmawia z dystrybutorami w kwestii najważniejszego uniwersum tworzonego przez grupę. Pierwsze seriale i gry powinny mieć premierę w tym roku, poinformował prezes Łukasz Wojtyca.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO): Planuje zainwestować do 8 mld zł przez kolejne 5 lat w rozwój sieci światłowodowej w całym kraju, poinformował prezes Ignacio Irurita.

Dadelo: Osiągnęło przychody w wysokości 28,28 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 19,4 mln zł zł rok wcześniej co oznacza wzrost o 45% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Livechat Software: Liczy, że podtrzyma zapoczątkowany w marcu wzrost liczby klientów i miary ARPU, poinformował szef relacji inwestorskich spółki Marcin Droba. LiveChat Software miał 20,02 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. roku finansowego 2022/2023 (styczeń – marzec 2023 r.), co oznaczało wzrost o 37% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Emitel: Rada nadzorcza, reprezentująca Cordiant Digital Infrastructure Limited, w związku z dobiegającą końca kadencją członków zarządu spółki, podjęła decyzję o powołaniu na okres nowej, 5-letniej kadencji prezesa Andrzeja Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka, podała spółka.

Mastercard Europe: Marta Życińska została powołana na stanowisko dyrektorki generalnej polskiego oddziału, podała spółka. Nowa dyrektorka obejmie stanowisko z początkiem maja.

Shares: Aplikacja inwestycyjna skupiająca społeczności inwestorów – wchodzi do Polski z pierwszą kampanią edukacyjną realizowaną w prywatnych grupach dyskusyjnych. W pierwszej części kampanii edukacyjnej aplikacja daje dostęp do inwestycji w kryptowaluty, a w najbliższych tygodniach startup planuje dodać m.in. akcje i ETF, podano w komunikacie.

Shoper: Odnotował 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 25,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

EY: Organizacja otworzyła w Polsce dedykowane centrum technologii chmury – Cloud Enablement Center EY (CEC) w biurze EY Global Delivery Services (GDS) we Wrocławiu, podała spółka. Jest to drugie na świecie centrum po Phoenix, w Arizonie, USA.

Billennium: Planuje na ten rok otwarcie nowych oddziałów zagranicznych w Holandii i Szwajcarii oraz debiut nowego produktu własnego przeznaczonego dla sektora MŚP, podała spółka.

MCI Capital: Celuje w ponad 1 mld euro pod zarządzaniem w wizji na 2025 rok i zakłada bardziej aktywne spojrzenie na gaming i cleantech w ramach nowych inwestycji, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Nie wyklucza IPO spółki IAI w przyszłym roku jeśli poprawi się giełdowa koniunktura. MCI Capital odnotował 143,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 465,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

inFakt: Wystąpił do KNF z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP.

Quantum Software: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2022 roku na poziomie 45,2mln zł, 16,2% więcej r/r.

TP Vision: Polski oddział właściciela marki Philips TV & Sound, wiodącego producenta telewizorów oraz sprzętu audio, rozszerza swoją działalność o rynek czeski i słowacki – będzie odpowiadał za obszar TV & Sound w ramach nowo utworzonego klastra w tej części Europy. Jednocześnie w strukturach grupy awansują polscy menedżerowie. Marcin Habzda – dotychczasowy Dyrektor Generalny TP Vision w Polsce objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Regionu, a Tomasz Miśkiewicz – dotychczasowy Marketing Manager na rynek polski – stanowisko Dyrektora Marketingu na Polskę, Czechy i Słowację.

T-Mobile: Współtworzy konsorcjum hub4industry, we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, uruchomiło projekt European Digital Innovation Hub (EDIH). Celem projektu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w odpowiednim wdrożeniu nowych technologii, a z projektu skorzystają organizacje, które chcą wykorzystać potencjał przemysłu 4.0 w budowaniu konkurencyjności na rynkach międzynarodowych i w Polsce.

CCC: Już ponad 3 mln użytkowników skorzystało z esize.me, czyli innowacyjnego rozwiązania dostępnego w sklepach eobuwie.pl i CCC. Skaner 3D pomaga dobrać odpowiedni rozmiar obuwia w oparciu o pomiar stopy i wnętrza buta. Z rozwiązania korzystają już nie tylko klienci w Polsce, ale także w Czechach i Rumunii.

LifeTube: Od lutego 2023 roku platforma YouTube postanowiła włączyć krótkie formy video do programu monetyzacji. Miało to zachęcić twórców do publikowania większej liczby krótkich form wideo i przyciągnąć szersze grono odbiorców. Według analizy LifeTube w lutym 2023 roku twórcy średnio zarobili 6 groszy za 1000 wyświetleń Shortsa. „Od momentu włączenia Shortsów do programu monetyzacji widać, że twórcy mocniej zainteresowali się tworzeniem tego rodzaju kontentu. Aktualnie na platformie znajdziemy ogromny wybór krótkich treści wideo, które tworzone są przez wielu popularnych twórców, którzy wcześniej kojarzyli się wyłącznie z dłuższymi materiałami. Ten rok zdecydowanie należał będzie do Shortsów” – mówi Marcin Pyć, Head of Network Management w LTTM (LifeTube, Gameset).

Agora: Biuro reklamy Eurozet rozpoczęło sprzedaż połączonych produktów handlowych z Grupą Radiową Agory – Jednocześnie Eurozet wprowadza podwyżki cen reklam od 17 kwietnia, w tym w Radiu Zet średnio o 4%.

PayPal Holding, Live Nation Entertainment: Ogłosiły wieloletnie, strategiczne partnerstwo, dzięki czemu PayPal staje się Preferowanym Partnerem Płatności Ticketmaster. W efekcie fani z całego świata będą mogli kupić bilety na ich ulubione wydarzenia na żywo w prosty i wygodny sposób. Dodatkowo, PayPal Braintree stanie się głównym globalnym procesorem płatności na tej platformie. Efekty nowego partnerstwa będą dostępne w 21 krajach. W Polsce fani będą mogli skorzystać przede wszystkim z PayPal Checkout, które umożliwia płacenie w bezpieczny i zaufany sposób za pomocą dowolnej metody płatności, m.in. kartą kredytową, kartą debetową, środkami dostępnymi na koncie PayPal czy przelewem bankowym. W pakiecie otrzymują również wsparcie w ramach Programu Ochrony Kupujących oraz zaawansowaną technologię wykrywania oszustw, która zapewnia bezpieczeństwo ich płatności

Thales: Alice Guitton została powołana na stanowisko wiceprezes w regionie Centralnej i Północnej Europy. Będzie odpowiedzialna za rozwój oraz obsługę klientów kluczowych firmy Thales w branżach Defense & Security (obronność), Aeronautics & Space (kosmos) oraz Digital Identity & Security (bezpieczeństwo cyfrowe i dokumenty tożsamości).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MedApp: Utworzył dwie spółki w 100% zależne: MedApp AI Sp. z o.o. w organizacji oraz MedApp Clinics Sp. z o.o. w organizacji, obie o kapitale zakładowym po 5 000 zł, na który składać się będzie po 100 udziałów o wartości nominalnej 50,0 zł każdy. Obie spółki będą posiadać jednoosobowy zarząd, w skład którego został powołany Krzysztof Mędrala. Spółka MedApp AI została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją (ang. Artificial Intelligence), w szczególności uczenia głębokiego (ang. Deep Learning). Spółka MedApp Clinics została powołana w celu rozwoju nowych zastosowań i funkcjonalności dla klinik i przychodni na bazie aktualnie oferowanych technologii.

Alior Bank: Ogłosił zwycięzców 5. edycji swojego programu akceleracyjnego RBL_START, podał bank. Nagrodzenie laureatów i prezentacja ich innowacyjnych projektów odbyło się w ramach Meetupu cyklicznie organizowanego przez Fundację FinTech Poland. Nagrodę otrzymały dwa startupy: Dreams Technology oraz Cashbene.

Unilink: Polish Enterprise Fund VIII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors – sprzedaje Unilink na rzecz fintechu Acrisure; wartość transakcji nie została ujawniona, podało EI.

Hyperjob: Łotewski startup pozyskał 2 mln zł (435 tys. euro) w rundzie pre-seed, której przewodził polski fundusz SMOK Ventures, podano w komunikacie.

ING Investment Holding: Wchodzący w skład Grupy ING Banku Śląskiego sfinalizował transakcję nabycia 100% akcji Paymento Financial, podał bank.

MCI Capital: Zarząd zdecydował, że nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2022 r., podała spółka. Jednocześnie MCI podał, że planuje wprowadzenie możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy posiadanych przez nich akcji spółki do podmiotu z Grupy MCI w latach 2023 oraz 2024.

SpeedUp group: Inwestuje w Bringly, startup który zajmuje się wspieraniem firm głównie z sektora eCommers w realizacji najbardziej wydajny i zrównoważonych środowiskowo dostaw. Odbywa się to przy użyciu platformy zestawiającej najbardziej zrównoważone metody wysyłki, dzięki czemu klienci spółki uzyskują dostęp do wszystkich tych firm logistycznych i zaawansowanych miejskich opcji wysyłki za pomocą jednego połączenia API. Spółka zanotowała w zeszłym roku wzrost 300%, a z jej usług korzystają m.in. Media Markt oraz Dyson.

TenderHut: Sprzedał akcje spółki Holo4Med i akcje spółki Zonifero. W konsekwencji zawartych umów sprzedaży spółka zmniejszyła zaangażowanie do poniżej 20% w obu spółkach.

OVHcloud: Największy europejski dostawca chmury, wraz z wiodącymi partnerami przemysłowymi oraz inwestorami, uruchomił program Hello CleanTech na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyspieszają rozwój sektora cleantech. W jego ramach zakwalifikowani uczestnicy zostaną objęci opieką w obszarze rozwoju biznesu i technologii oraz skorzystają z pomocy w pozyskaniu finansowania. Program Hello CleanTech to bezpłatna inicjatywa wspierająca startupy zaangażowane na rzecz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Zgłoszenia można przesyłać w języku polskim lub angielskim do 14 kwietnia br.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił uruchomienie Generative AI Accelerator, globalnego programu skupiającego się na pomocy nowo powstałym startupom w przestrzeni generatywnej sztucznej inteligencji. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 17 kwietnia. W trakcie 10-tygodniowego kursu założyciele wybranych startupów tworzących rozwiązania w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję przejdą szkolenie ze strategii wprowadzania takich narzędzi na rynek, optymalizacji uczenia maszynowego, a także otrzymają dostęp do najnowocześniejszych modeli i narzędzi AI. AWS ogłosił również Europejski Akcelerator Obrony dla startupów związanych z sektorem obrony i bezpieczeństwem narodowym, skupionych m.in. na tematyce cyberodporności, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy organizacjami związanymi z sektorem obronnym.

Google: Pomimo trwającej wojny, ukraińskie startupy odnotowały ponad 6 miliardów dolarów przychodu w 2022 roku – o 542 mln USD więcej niż w 2021 roku. Ich wartość, w porównaniu do 2020 roku, potroiła się. Te firmy technologiczne są kluczowe w tworzeniu podstaw dla powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy. Od marca 2022 roku Google for Startups w ramach Ukraine Support Fund wspiera ukraińskich przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. 5 mln USD pomocy finansowej (bez obejmowania udziałów w spółkach), rozdzielono między beneficjentów ogłaszanych w trzech turach. Otrzymali oni także doradztwo biznesowe i pomoc w utrzymaniu i rozwoju działalności. Wsparcie to przekłada się na wzmocnienie ukraińskiej społeczności startupowej i rozwój możliwości gospodarczych. – Sektor technologiczny Ukrainy jest ważnym obszarem. Jego duch przedsiębiorczości pozostaje niezłomny, jak sama Ukraina. Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy pomóc w tym czasie. – powiedział Sundar Pichai, CEO Google i Alphabet.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro Pay: Spółka zależna Allegro.eu i Aion Bank zawrą umowę o współpracy w modelu BaaS w późniejszym terminie niż pierwotnie planowany 28 IV 2023 r., podała spółka. Wyjaśniła, że przesunięcie terminu wynika z toczących się prac nad szczegółami dotyczącymi produktów i usług, które będą oferowane, ale plan wdrożenia pozostaje bez zmian.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR): Przetworzył w systemie Elixir 201,77 mln transakcji o łącznej wartości 724,6 mld zł w marcu 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 3% i 8% r/r, podała Izba.

InPost: Uruchomił 3-tysięczny Paczkomat we Francji, podała spółka. Francuska maszyna nr 3000 została uruchomiona w turystycznej gminie Les Villards-sur-Thônes w Górnej Sabaudii, niedaleko ośrodków narciarskich La Clusaz i Le Grand Bornand.

Alior Bank: Rozszerzył dotychczasową współpracę z platformą Booksy, dzięki czemu klienci banku, poza standardową opcją umówienia wizyty w aplikacji tej firmy, mogą to zrobić również przez infolinię, podał bank. Nowa funkcjonalność jest dostępna od początku marca br.

Bank Pekao: Zautomatyzował proces obsługi klienta biznesowego, łącząc funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 z optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR), uczeniem maszynowym i automatyzacją procesów, podał bank.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji wynosiła 1,227 mln na dzień 31 marca 2023 r., co oznacza wzrost o 50,8% r/r, podała spółka. W stosunku do lutego liczba kont wzrosła o 24 tys.

Żabka: Rozpoczyna z DPD Polska współpracę, w ramach której we wszystkich ponad 9 200 sklepach sieci będzie można od 3 kwietnia nadawać, odbierać i zwracać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD. Wdrożenie usługi zapewnia partner technologiczny Pointpack, podała spółka.

Alior Pay: W ramach usługi płatności odroczonych, udostępnionej wąskiej grupie klientów na koniec IV kw. ub.r., Alior Bank uruchomił limity na 3 mln zł, podał bank. Badanie na 1 tys. klientów wykazało, że NPS (Net Promoter Score), czyli tzw. wskaźnik rekomendacji, wyniósł 74%. Klienci docenili przede wszystkim łatwość obsługi, sprawność procesu i samą ofertę.

Creotech Instruments: Jako spółka wchodząca w skład międzynarodowego konsorcjum, które zbuduje dla Unii Europejskiej 100-kubitowy komputer kwantowy do 2025 roku, podpisała umowę wykonawczą z Komisją Europejską na realizację pierwszej części tego projektu, podała spółka. Zakontraktowana część prac jest pierwszym etapem programu objętego umową ramową, kolejnym celem będzie uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Zgodnie z zawartą umową budżet dla konsorcjum został ustalony na ok. 20 mln euro, z czego dla Creotech Instruments przypada ok. 2,2 mln euro. Umowa będzie realizowana do sierpnia 2026 roku.

Tower Investments: Zawiesił z dniem 31 marca działalność operacyjną platformy sprzedaży internetowej deli2.pl, prowadzonej przez spółkę zależną Deli2, w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na dalszy rozwój platformy, podała spółka. Obecnie trwają prace nad zmianą technologii platformy oraz prowadzone są poszukiwania potencjalnego inwestora strategicznego w celu ponownego uruchomienia sprzedaży.

mPay: Zawarł aneks do umowy przedwstępnej o świadczenie usług operatora płatności ze spółką GPW Private Market oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, który zmienia umowę przedwstępną, w taki sposób, że termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r. (wcześniej – 31 marca), podała spółka.

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Wprowadza nowe usługi do zarządzania danymi w formie plików i bloków, przeznaczone dla wysokowydajnej, skalowalnej pamięci masowej, oraz zintegrowane usługi ochrony danych do odzyskiwania po awarii oraz tworzenia i przywracania z kopii zapasowych. Usługi te pomagają wyeliminować silosy danych, pozwalają na skalowalność na poziomie klasy korporacyjnej wymagającej intensywnej obsługi plików oraz zapewniają przystępną cenowo blokową pamięć masową dla zasobów o kluczowym znaczeniu. „Klienci stoją dziś przed wielkimi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi. Gwałtowny wzrost ilości i złożoności danych zmusił organizacje do wdrożenia kosztownych rozwiązań, które zarządzają nimi i przechowują je w sposób silosowy” – mówi Tom Black, wiceprezes i dyrektor generalny HPE Storage. „Nowe usługi HPE GreenLake w połączeniu z innowacjami HPE Alletra pozwalają ograniczyć wydatki i ułatwiają zarządzanie wieloma rodzajami danych, protokołami przechowywania i obciążeniami roboczymi, dzięki czemu organizacje mogą skupić się na własnych innowacjach i rozwoju biznesu”.

Huawei CBG Polska: Wprowadził na polski rynek swój najnowszy i najbardziej bezkompromisowy jak dotąd smartwatch, Huawei Watch Ultimate, stworzony z niebywale odpornego na uszkodzenia płynnego metalu, uzupełnionego nanoceramicznym stopem i szkłem szafirowym. Do sprzedaży w Polsce trafiły dwie wersje: Voyage (w kolorze srebrzystym) oraz Expedition (w kolorze czarnym).

Canon Europe: Ogłosił wprowadzenie na rynek dwóch obiektywów Super 35mm przeznaczonych do wysokiej klasy produkcji filmowych w rozdzielczości 4K, 8K i HDR, wzbogacając tym samym linię Flex Zoom.

Netskope, Zoom: Zaoferują wspólne rozwiązanie informatyczne, które ma zoptymalizować łączność oraz bezpieczeństwo komunikacji głosowej i wideo Zoom przy użyciu Netskope Borderless SD-WAN i Netskope SSPM.

VMware: Rozszerza możliwości platform VMware Tanzu i VMware Aria. Nowe możliwości Tanzu Application Platform 1.5 pozwolą na tworzenie większej ilości oprogramowania, szybciej i bezpieczniej, dzięki bogatemu zestawowi narzędzi deweloperskich.

Play: Wystartowała nowa promocja dla firm, w ramach której przedsiębiorcy przechodzący do Play otrzymują dwa abonamenty w cenie jednego.

