Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 2-6 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

GenAI: W Polsce z GenAI korzysta 48% przedsiębiorstw, co daje dziesiąte miejsce wśród wszystkich badanych krajów, wynika z badania na zlecenie SAS. Z kolei 46% rodzimych organizacji chce wdrożyć GenAI w najbliższych dwóch latach.

Omnichannel: Głównym powodem odwiedzin polskich centrów handlowych są tradycyjne zakupy według – 88,5% wizyt klientów w galeriach ma właśnie ten cel; wyłącznie realizacji zachowań omnikanałowych służy 1,5% odwiedzin, wynika z raportu zrealizowanego pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) przez agencję badawczą GfK. przypadku 10% wizyt klienci łączą zakupy z zachowaniami omnikanałowymi.

AI: Ponad 1/3 polskich konsumentów twierdzi, że ufa sztucznej inteligencji (AI) w większym stopniu niż rok temu, wynika z badań konsumenckich Visa. 30% osób w wieku 18-34 lat jest skłonnych powierzyć AI obsługę wniosku o kredyt hipoteczny.

E-commerce: Wzrosty sprzedaży powyżej 20% rocznie dzięki cross-border odnotowuje 17% firm uwzględnionych w badaniu „Cross-border e-commerce. Marka bez granic”, który powstał na podstawie wymiany doświadczeń oraz analizie tendencji rynkowych 6 firm: IdoSell, Nethansa, Packeta, GetNoticed, Senuto i Zaufane.pl.

Transformacja cyfrowa: Ministerstwo Cyfryzacji i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę w sprawie udostępnienia 2,8 mld zł finansowania na wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pożyczki będą udzielane od 2025 r. w „mniejszej” wysokości do 20 mln zł i „większej” od 20 mln zł do 140-150 mln zł, poinformował wicepremier.

Transformacja cyfrowa: Projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, który wprowadza wpis do CEIDG wyłącznie online oraz proponuje ułatwienia w rejestracji i funkcjonowaniu spółki cywilnej trafił do konsultacji. Projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

AI: Jedna trzecia badanych nie potrafi ocenić czy AI stanowi zawodowe zagrożenie dla 17 mln pracujących Polaków, wynika z badania Personnel Service. Z badania firmy wynika, że 3% osób obawia się całkowitej utraty pracy na rzecz AI, a 16% spodziewa się, że część ich obowiązków może zostać przejęta przez maszyny.

AI: Większość menedżerów flot (58%) przewiduje wykorzystywać sztuczną inteligencję w ciągu pięciu lat, wynika z badania Webfleet. Badanie wykazało, że najbardziej znaczący wpływ technologii na zarządzanie flotą będzie miała sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i pojazdy elektryczne (EV). Menadżerowie flot oczekują również zwiększenia inwestycji w cyfrowe technologie flotowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Polscy decydenci flotowi twierdzą, że warto postawić na cyfryzację, ponieważ pomaga to obniżyć koszty operacyjne, poprawić bezpieczeństwo oraz uzyskać większą widoczność i kontrolę nad zasobami floty.

AI: 54% producentów w Europie (61% na całym świecie) spodziewa się, że do 2029 roku sztuczna inteligencja będzie motorem napędowym wzrostu gospodarczego. 37% (41% na całym świecie) badanych uważa, że AI napędzi wzrost w 2024 roku, wynika z badania Manufacturing Vision Study 2024 firmy Zebra Technologies Corporation.

Cyberbezpieczeństwo: Szkoły i uczelnie wyższe wciąż pozostają jednym z głównych celów ataków ransomware – wynika z raportu firmy Sophos. Pomimo spadku liczby ataków, koszty związane z ich odparciem i odzyskiwaniem danych znacznie wzrosły. W 2023 roku 63% szkół oraz 66% uczelni wyższych na świecie padło ofiarą ataków ransomware. Średni koszt przywracania danych w szkołach wzrósł ponad dwukrotnie, a na uniwersytetach był to niemal czterokrotny wzrost. Ponadto 62% szkół i 67% uczelni wyższych zapłaciło okup za odzyskanie danych.

Edukacja: Polskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powinny być stale doposażane w nowoczesny sprzęt cyfrowy służący do prowadzenia zajęć edukacyjnych, ale jednocześnie konieczne jest pokazywanie uczniom i nauczycielom, jak z niego właściwie korzystać. Potrzeba także dostępu do platform e-learningowych i nauczania kompetencji cyfrowych nie tylko na lekcjach informatyki – postuluje Związek Cyfrowa Polska w piśmie przesłanym do Ministerstwa Edukacji. „Cyfryzacja edukacji to niezbędny krok, aby w pełni wykorzystywać potencjał szkoły. Dobrze wprowadzone technologie cyfrowe mogą umożliwić osiąganie coraz lepszych wyników i podnieść efektywność całego procesu edukacyjnego” – powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. „Co więcej, kadry mające wysokie umiejętności cyfrowe, są dziś bardzo potrzebne na rynku. Cyfryzując szkołę, wspieramy przede wszystkim samych uczniów, ale także dbamy o rozwój całej polskiej gospodarki” – podkreślił.

Handel: Branża retail dynamicznie adaptuje się do zmieniających się zachowań konsumentów mobilnych. W obliczu rosnącego znaczenia m-commerce, retailerzy zwiększają inwestycje w rozwój aplikacji mobilnych i technologii IT, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych klientów. Jak wynika z Barometru Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind, co czwarta firma z sektora handlu planuje zwiększenie inwestycji w infrastrukturę IT w drugiej połowie roku. Ponadto, 45% retailerów uważa, że rozwój m-commerce i rozwiązań mobilnych to aktualnie największa szansa dla branży. Dlatego ponad połowa firm retail zamierza utrzymać inwestycje w rozwój konsumenckich aplikacji mobilnych, a co szósta je zwiększyć.

Edukacja: Według danych ClickMeeting, 62% Polaków uważa, że kursy online i aplikacje do edukacji to narzędzia, które jednak nie są w stanie zastąpić tradycyjnych lekcji; prawie połowa badanych uważa, że edukacja w trybie zdalnym może być równie efektywna, co stacjonarna; 31% ankietowanych jest zdania, że szkolne podręczniki można częściowo lub całkowicie zastąpić wersjami cyfrowymi.

Cyberbezpieczeństwo: Niemal 9 na 10 firm na świecie odnotowało w ubiegłym roku co najmniej jeden incydent naruszenia bezpieczeństwa w środowisku Kubernetes, wynika z raportu Red Hat. Podnoszone są również inne wyzwania: 67% firm spowolniło proces wdrażania aplikacji przez obawy związane z ochroną kontenerów; co czwarte przedsiębiorstwo (26%) musiało zwolnić pracownika z powodu incydentu bezpieczeństwa; wśród największych ryzyk związanych z obszarem IT security wymieniane są błędy w kodzie (36%), niedostateczna ochrona wrażliwych danych (34%) oraz słabe zabezpieczenia sieci (32%).

Inwestycje: Polski anioł biznesu to przede wszystkim przedsiębiorca (40%) lub pracownik korporacji zajmujący pozycję menedżerską (29%). Średni wiek polskiego anioła biznesu pozostał analogiczny do 2022 roku i wyniósł 44 lata. Wśród najstarszych inwestorów dominują osoby z doświadczeniem menedżerskim (100% w grupie powyżej 60 roku życia). Są to osoby, które zakończyły pracę w korporacji, posiadają zgromadzony kapitał i wciąż chcą pozostać aktywni zawodowo, podaje Cobin Angels w raporcie „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2023 / 2024 roku”. Polski rynek aniołów biznesu, pomimo znaczącego wzrostu w ostatnich latach, wciąż pozostaje na stosunkowo wczesnym poziomie rozwoju. Około 29% badanych inwestorów posiada w swoim portfolio mniej niż 5 startupów, ale z drugiej strony widocznych jest coraz więcej doświadczonych inwestorów – ok. połowa aniołów biznesu inwestuje od ponad 4 lat. Na przestrzeni 3 lat badania wyraźnie spadła liczba osób, które zainwestowały do 225 tys., a wzrosła liczba osób w przedziale od 225 001 do 450 000 PLN, co stanowi dominującą grupą inwestorów (ok. 26%). Inwestycje w startupy odgrywają coraz istotniejszą rolę w portfelach inwestycyjnych aniołów biznesu. 41% badanych deklaruje, że inwestycje startupowe stanowią do 10% ich aktywów inwestycyjnych, co jest „zdrowym” udziałem, biorąc pod uwagę poziom ryzyka, jakim charakteryzuje się inwestowanie w startupy. Z kolei większość aniołów biznesu swoje inwestycje w startupy zakończyło na tzw. „plusie” – 44% inwestorów odnotowało co najmniej dwukrotny zwrot z inwestycji. 6% inwestorów odnotowało stratę. Inwestorzy w ramach badania zostali również zapytani o to, jaki był ich rekordowy zysk z pojedynczej inwestycji na przestrzeni ich aktywności inwestycyjnej. Dane wskazują, że 53% badanych zanotowało 4-10 krotny zysk, a blisko 30% badanych osiągnęło ponad dwudziestokrotność zysku z ich rekordowej inwestycji. Kolejne 29% deklaruje rekordowy zwrot na poziomie 6-10-krotnym).

AI: Prawie połowa przedsiębiorstw na świecie doświadczyła negatywnych konsekwencji związanych z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji. Pracownicy korzystający z GenAI obawiają się naruszenia praw intelektualnych oraz błędnych wyników (63%). Ekspert WithSecure podpowiada, jak tworzyć bezpieczne modele AI: narzędzia AI nigdy nie powinny mieć swobodnego dostępu do wszystkich danych firmowych; tworzenie promptów najlepiej zostawić wyłącznie osobom programującym algorytm AI pod potrzeby konkretnej firmy; trenowanie GenAI wymaga potężnej ilości energii, dlatego należy korzystać z tych narzędzi tylko wtedy, gdy tradycyjne algorytmy i modele AI zawiodą

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Kino Polska TV: Grupa oczekuje uzyskania dobrego obłożenia reklamowego w optymistycznie zapowiadającym się sezonowym szczycie telewizyjnym w II półroczu, poinformował członek zarządu Erwan Luherne.

InPost: Ma ponad 4 mln użytkowników usługi InPost Pay i liczy, że do końca br. ich liczba wzrośnie o kolejne kilka milionów, poinformował prezes Rafał Brzoska. Wkrótce spółka poinformuje o nowych usługach finansowych, udostępnianych dla użytkowników InPost Pay.

Creotech Instruments: Pipeline misji kosmicznych Creotech Instruments jest zapełniony na mniej więcej na 6 lat do przodu, poinformował ISBtech dyrektor Inżynierii Creotech Instruments dr Piotr Dziuban.

Creotech Instruments: Będzie zmierzał w projekcie PIAST do uproszczenia systemu wobec EagleEye, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Z kolei umowę z ESA na projekt w ramach Plasma Observatory odbiera jako „ogromną szansę na dalszy rozwój i umocnienie pozycji w międzynarodowym sektorze kosmicznym”.

Creotech Instruments: Ocenia, że wcześniej czy później połączenie z EagleEye powinno zostać przywrócone, poinformował ISBtech prezes Grzeogrz Brona. „Absolutnie nie ma” przesłanek do odpisów projektu, zaznaczył prezes, wskazując, że spółka szykuje szczegółową analizę działania poszczególnych elementów satelity i przygotowanie pełnego raportu w najbliższych tygodniach.

InPost: Chce, by w II półroczu 2024 tempo instalacji nowych paczkomatów w Grupie było podobne, jak w II kwartale br., gdy uruchomiono rekordowe ponad 3 000 maszyn, poinformował prezes Rafał Brzoska. Powiedział też, że liczy na rozwój swoich „zwrotomatów” na potrzeby systemu kaucyjnego w Polsce.

InPost: Podniósł prognozę wzrostu wolumenowego rynku e-commerce w br. w Polsce do „wysokiego jednocyfrowego/niskiego dwucyfrowego” w tym roku wobec „wysokiego jednocyfrowego” oczekiwanego kwartał temu, poinformował prezes Rafał Brzoska.

eSky: Bank Pekao udzielił Grupie eSky 285 mln zł finansowania w formie konsorcjalnego kredytu terminowego i obrotowego, podał bank. Na pakiet finansowania składa się kredyt terminowy m.in. na finansowanie akwizycji Thomasa Cooka – najstarszej marki na rynku turystycznym na świecie – oraz kredyt odnawialny RCF na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych Grupy, podał bank.

InPost: Odnotował 20-proc. wzrost wolumenu obsłużonych paczek do tej pory w III kw. br., w tym w Polsce o kilkanaście procent, podała spółka.

InPost: Odnotował 336,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 128 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Shoper: Ponownie podtrzymał, że w 2024 rok osiągnie dynamikę GMV Omnichannel co najmniej dwukrotnie wyższą od rynku oraz marżę EBITDA powyżej 30% przy dynamice przychodów na poziomie dynamiki GMV Sklepy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper: Ocenia, że 2024 rok będzie dla niego rekordowy pod względem wyników finansowych, a spółka bardzo optymistycznie widzi też wskaźnik GMV omnichannel zarówno w III i IV kw., jak i w całym roku, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Wilk Elektronik: Jedyny producent pamięci DRAM w Europie podpisał porozumienie o współpracy (MoU) z tajwańską firmą Phison Electronics Corp., światowym liderem w dziedzinie technologii półprzewodnikowych, podała spółka. Porozumienie stwarza możliwość umocnienia strategicznej pozycji Europy w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników.

Shoper: Sklepy internetowe działające na platformie Shoper wygenerowały rekordowo wysokie wzrosty w lipcu i sierpniu – wskaźnik GMV Sklepy za dwa miesiące wzrósł o 30% r/r, a powiększony o dodatkowe kanały sprzedaży (GMV Omnichannel) odnotował wzrost o 60% r/r, podała spółka.

Shoper: Odnotował 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 9,2 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks: Liczy, że jego nowy produkt _Now – innowacyjny kreator stron internetowych napędzany technologią sztucznej inteligencji – zgromadzi 500 klientów do końca br., poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka zapowiedziała, że jeszcze we wrześniu wprowadzi go na rynek amerykański.

IMS: Odnotowało 4,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 8,68 mln zł wobec 9,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Scanway: Iceye Polska – oddział firmy Iceye – oraz Scanway podpisały porozumienie o współpracy (memorandum of understanding, MoU) w zakresie projektowania satelitów optycznych o wysokiej rozdzielczości dla polskich użytkowników, a w przyszłości potencjalnie także dla klientów globalnych, podały spółki.

Digital Network: Prognozuje 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2024 r. (wzrost o 43% r/r) oraz skonsolidowane przychodów ze sprzedaży na poziomie 28,78 mln zł (wzrost o 17% r/r), podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej prognozowany jest na poziomie 9,77 mln zł (wzrost o 29% r/r), a EBITDA na poziomie 15,67 mln zł (wzrost o 24% r/r).

cyber_Folks: Odnotował 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 10,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Odnotował 18,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 17,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comarch: Wartość portfela zamówień Comarchu na bieżący rok jest obecnie o ok. 2-3% większa niż rok temu o tej samej porze wynosiła wartość portfela zamówień na 2023 r., poinformował wiceprezes Comarchu ds. finansowych Konrad Tarański.

Comp: Odnotował 21,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cellnex Poland: Małgorzata Prasał obejmuje funkcję People Director (Dyrektor ds. Kapitału ludzkiego) i dołącza do zarządu. Małgorzata Rozwałka-Tłok, która pełniła do tej pory funkcję People Director w Polsce, awansowała w strukturach firmy na stanowisko Global Talent Director w Cellnex Telecom.

Binance: Ekosystem blockchain stojący za największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu powołał Łukasza Pierwienisa na stanowisko Dyrektora Generalnego Binance Poland. Ten ruch podkreśla zaangażowanie Binance w umacnianie swojej obecności w Polsce, a także dążenie do pełnej zgodności z regulacjami.

NOXO Energy: Aplikacja spółki z portfela JRH ASI ma ponad 20 tys. użytkowników. „Statystycznie co trzeci posiadacz auta elektrycznego w Polsce korzysta z naszych stacji. Jest to jedna z najdłużej działających sieci. Od 2019 roku nieprzerwanie dostarczamy energię samochodom elektrycznym, zapewniając niezawodność i wysoką jakość usług” – podała spółka.

Performance Group: Nowa strategia agencji zakłada większą ekspozycję na kluczowe kompetencje, które zostały skoncentrowane w trzech dywizjach (w ramach nowej struktury): Performance Media (Navigating Growth), Performance Create (Navigating Brands) oraz Performance Data (Navigating Data). Każda z tych dywizji ma wzmacniać pozycję marki głównej – Performance Group (Navigating Ahead) – jako strategicznego partnera oferującego kompleksowe wsparcie, zaawansowane kompetencyjnie usługi oraz innowacyjne podejście.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI Capital: Chce, żeby eSky był w top3 na większości rynków regionu CEE, jeżeli chodzi o sprzedaż pakietów turystycznych, poinformował senior investment partner MCI Capital – większościowego udziałowca eSky – Michał Górecki. MCI zakłada w tym celu także akwizycje w regionie.

Grupa eSky: Kupiła Thomas Cook – najstarszą na świecie markę z branży turystycznej – od funduszu Fosun Tourism Group, poinformował prezes eSky Łukasz Habaj.

Green Zebras: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Green Zebras na rynku NewConnect na 17 września br., podała spółka.

cyber_Folks: Grupa szacuje swój budżet akwizycyjny na około 1 mld zł i ocenia, że może dokonać 2-3 przejęć – łącznie poprzez Vercom i cyber_Folks – w najbliższym czasie, jednak nie będzie się spieszyć z tymi procesami, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Wskazał też, że spółka nie widzi potrzeby przeprowadzania ABB.

cyber_Folks: Zamierza zwiększać wypłaty dywidendy w kolejnych latach, zadeklarował prezes Jakub Dwernicki.

Asseco Business Solutions: Zaprosiło do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 600 tys. swoich akcji, tj. 1,8% kapitału zakładowego, po 60 zł za sztukę, podała spółka. Przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w piątek, 6 września br., a zakończy 16 września br. Przewidywany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji to 19 września 2024 r.

Grupa AB: Podniosła cenę maksymalną skupu akcji do 114,5 zł za walor z 92 zł, podała spółka.

Fundusz Resource Partners: Nabył od rumuńskiego Vola.ro oraz Fru.pl 80% udziałów w grupie Interactive Travel Holdings (ITH), operatorze internetowych biur podróży, podał fundusz. Fundusze 3TS Capital Partners i Catalyst Romania opuściły spółkę wraz z dwoma polskimi współzałożycielami, zaś Daniel Truica, jeden ze współzałożycieli ITH, zachował znaczący pakiet mniejszościowy i będzie nadal kierował grupą jako CEO.

Xopero Software: Warsaw Equity Group zainwestowało w firmę opracowującą rozwiązania ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Xopero ma skalować globalnie swoje rozwiązania, szczególnie GitProtect.io, zaawansowaną technologię tworzenia kopii zapasowych DevOps, z której korzystają m.in. The Wharton School, RED Digital Cinema czy Telecom Argentina.

IDEAS NCBR: Dr Andrzej Mizera zdobył najwyższy w historii IDEAS NCBR – grant OPUS 26+ LAP/Weave o wartości prawie 1,4 mln zł. Środki posłużą do realizacji innowacyjnych badań nad reprogramowaniem komórek z wykorzystaniem AI. Międzynarodowy zespół naukowców z Polski i Luksemburga opracuje zaawansowane metody obliczeniowe, które w przyszłości mogą przyczynić się do leczenia m. in. choroby Parkinsona. „Reprogramowanie komórek to proces modyfikacji aktywności genów w jądrze komórkowym, pozwalający na „cofnięcie” komórki do wcześniejszego etapu rozwoju, tj. do stadium pluripotencji. Następnie komórki mogą zostać „przeprogramowane” tak, by stały się np. komórkami nerwowymi lub komórkami mięśni szkieletowych. Proces reprogamowania może być wykorzystywany do modelowania w warunkach in vitro chorób genetycznych, chorób epigenetycznych i chorób środowiskowych. Mamy nadzieję, że w przyszłości, po dalszych żmudnych badaniach, reprogramowanie komórek, w połączeniu z technikami edycji genów i inżynierii tkankowej, pozwoli na leczenie chorób nowotworowych i rozwój medycyny regeneracyjnej- mówi dr Andrzej Mizera z IDEAS NCBR.

Partnerplace.io: System PRM (Partner Relationship Management) ułatwiający biznesom online zarządzanie relacjami z zewnętrznymi partnerami B2B, wszedł właśnie na rynek i ma pierwszych klientów z Polski i zagranicy. Wcześniej projekt pozyskał 1,5 mln zł finansowania od funduszu Tar Heel Capital Pathfinder, który uwierzył w potencjał produktu, realną potrzebę użytkowników oraz perspektywy rozwoju rynku partnerstw.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Ronson Development: Wprowadził nową strategię marki pod hasłem „Expect more”, która łączy wykorzystanie technologii z nowymi typami specjalistów opiekujących się klientem przed i po zakupie mieszkania, podała spółka.

Sygnity: Zawarło z Pocztą Polską umowę na świadczenie usług informatycznych polegających na serwisie systemu oraz usług wsparcia utrzymaniowego, wartą maksymalnie ok. 23,5 mln zł, podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do 9 września 2026 roku.

Tauron Dystrybucja: Ogłosił postępowanie zakupowe na usługę instalacji ponad 0,5 mln liczników zdalnego odczytu, podała spółka. Liczniki te instalowane będą do końca 2025 roku na całym obszarze dystrybucyjnym firmy. Do tej pory firma zainstalowała inteligentne liczniki u blisko 1,3 mln odbiorców.

AutonomyNow: Deep tech uruchomił produkcję seryjną systemów AI dla branży motoryzacyjnej, podała spółka. Systemy zaprojektowane przez AutonomyNow wykorzystują algorytmy AI do automatycznego wykrywania pieszych i rowerzystów wokół pojazdów, z dużą dokładnością monitorują aktualne limity prędkości za sprawą autorskich algorytmów Sensor Fusion, a także na bieżąco sprawdzają stan kierowcy pod kątem senności i rozproszenia uwagi.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu pt. „Daughter Spacecraft Platforms for Plasma Observatory M7 Mission – Phase A/B1”, podała spółka. Wartość projektu wynosi 3,95 mln euro.

Comp: Enigma SOI, spółka zależna Comp, podpisała umowę o wartości 53,85 mln zł brutto na przewoźne węzły dla systemów teleinformatycznych z podmiotem będącym reprezentantem skarbu państwa, podała spółka. Umowa dodatkowo przewiduje możliwość wykonania prac dodatkowych o maksymalnej wartości 37,67 mln zł brutto.

Creotech Instruments: Zakończył kolejną wewnętrzną analizę stanu satelity EagleEye i podejmuje cykliczne próby nawiązania komunikacji z satelitą z wykorzystaniem stacji naziemnych, podała spółka. W związku z wynikami powyższych działań i analiz uznaje, że misja jest obecnie w trudnej sytuacji, ale nie uznaje jej na tym etapie za trwale utraconą.

DHL eCommerce Polska: Zwiększyła sieć automatów paczkowych DHL BOX 24/7 w Polsce do 4000 maszyn, zaś całkowita liczba punktów nadań i odbiorów przesyłek przekroczyła 20 000, podała spółka. Inwestycje firmy w rozbudowę sieci OOH, to odpowiedź na rosnące oczekiwania odbiorców, podkreśliła firma.

BLIK: Operator systemu BLIK zakończył wszystkie prace wdrożeniowe i jest dostępny dla klientów Tatra Banka na Słowacji, podał Polski Standard Płatności.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,627 mln na 31 sierpnia 2024 r., co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 26 tys.

Orlen: Na pobranie aplikacji Orlen Vitay w minione wakacje zdecydowały się setki tysięcy nowych użytkowników. Od 28 czerwca do 1 września br. liczba pobrań przekroczyła 665 tys. To więcej niż w czasie ubiegłorocznej wakacyjnej promocji. W sumie aplikacja Orlen Vitay zainstalowana jest na blisko 6,5 mln urządzeń, co czyni program lojalnościowy Vitay jednym z najpopularniejszych w Polsce.

PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków do działania „Granty na Eurogranty”, podała Agencja. Program ma na celu zwiększenie udziału polskich instytucji w prestiżowych przedsięwzięciach badawczych, zwłaszcza tych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Nabór jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie wynosi 22 mln zł. Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia 2025 roku.

Linux Polska: Uruchomiło platformę SourceMation, która kompleksowo sprawdza bezpieczeństwo oprogramowania open source. „Platforma SourceMation pozwala na całościową, pogłębioną i długofalową ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem open source, co pozwala na efektywną realizację strategii zarządzania ryzykiem” – powiedział CEO Linux Polska Dariusz Świąder.

Bank Millennium: Bank wspólnie z KIR udostępnił możliwość skorzystania z mobilnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir. Narzędzie to umożliwia proste, zdalne potwierdzanie tożsamości i podpisywanie dokumentów online. Mobilny podpis mSzafir, oferowany przez KIR, pozwala na sygnowanie dokumentów w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze.

VeloBank: VeloFotka, wykorzystująca modele generatywnej sztucznej inteligencji GPT, udostępnione na chmurze obliczeniowej Azure, to kolejna innowacja VeloBanku. Wraz z pobraniem aplikacji mobilnej, uzupełnieniem brakujących danych i weryfikacją tożsamości, aplikowanie o kredyt konsumencki oraz uzyskanie wiążącej decyzji kredytowej, może potrwać kilka minut.

Twisto: Karta jednorazowa Twisto – nowoczesne narzędzie do łatwej i bezpiecznej płatności w ratach – jest obecna na polskim rynku od 3 lat. W tym roku karta zdobyła nagrodę Mastercard, a klienci za jej pośrednictwem najczęściej wydają około 750 zł.

NFG: Fintechy wypełniły lukę w finansowaniu biznesów, których banki nie chcą lub nie mogą wspierać. Jednym z nich jest NFG, które w tym roku wprowadziło na rynek eGotówkę na wydatki firmowe. Do dziś skorzystało z niej 3,2 tys. mikrofirm, które pozyskały w ten sposób 20,5 mln zł. Ponad 50 proc. z nich to firmy z branży budowlanej i transportowej.

Malcom Finance: Rozpoczyna nowy etap rozwoju fintechu, który dotychczas działał pod nazwą 4Trans Factoring. Przyjmując nową nazwę firma rozszerza jednocześnie swoją ofertę usług finansowych. Fintech z Czech specjalizujący się w usługach dla sektora transportu i logistyki ma w swojej ofercie faktoring, weryfikację kontrahentów, ubezpieczenie faktur oraz pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PKO BP, DXC Technology: PKO Bank Polski we współpracy z partnerem technologicznym DXC Technology wprowadzają nową funkcję w aplikacji IKO, która umożliwia użytkownikom Android szybką i bezpieczną płatność za parking bezpośrednio z poziomu ekranu auta. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na polskim rynku. W ramach integracji IKO, użytkownicy zyskują m.in.: nowe możliwości płatności za parkowanie na ekranie auta, w tym rozpoczęcie i zakończenie nowego parkowania czy przeglądanie ostatnich opłat.

Allegro: Zrzeszająca polskich pisarzy i pisarki Unia Literacka organizuje kilkadziesiąt specjalnych aukcji na Allegro Charytatywni, by pomóc ukraińskiemu pisarzowi, który został żołnierzem. Można licytować m.in. obiad z polską noblistką Olgą Tokarczuk, wieczór w teatrze w Wojciechem Tochmanem, czy prywatny wykład Mariusza Szczygła o reportażu. Można też akcję wspomóc kupując cegiełki. Wielokrotnie nagradzany ukraiński pisarz Serhij Żadan tej wiosny oddał wydawnictwu tekst swojej najnowszej książki i wstąpił na ochotnika do armii. Celem zbiórki jest zapewnienie środków na sprzęt ochronny i medyczny dla ratowania życia – nie na broń, która to życie ma odebrać.

Medicalgorithmics: DRAI – sztuczna inteligencja stworzona przez Medicalgorithmics jest skuteczniejsza w wykrywaniu zaburzeń rytmu serca niż specjaliści zajmujący się analizą danych EKG. Według badania naukowego DRAI MARTINI, którego wyniki zostały zaprezentowane na ESC Congress 2024 – największej konferencji kardiologicznej w Europie, AI popełniła 14 razy mniej błędów w potwierdzeniu krytycznych przypadków arytmii serca u pacjentów.

home.pl: Jeden z największych dostawców usług internetowych w Polsce home.pl stworzył Sellastik – narzędzie, które nawet w 30 minut umożliwia otwarcie sklepu internetowego wyposażonego m.in. w szybkie i bezpieczne płatności Tpay. To nowa, alternatywna opcja otwarcia własnego e-commerce, która może wpłynąć na dalsze powiększanie się rynku, podkreśla home.pl.

Beyond.pl: Wprowadza usługi konteneryzacji, które obejmują budowę, utrzymywanie i rozwój bezpiecznych, wydajnych oraz łatwo skalowalnych środowisk w oparciu o kubernetesy.

TomTom: Ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszego urządzenia TomTom GO Navigator 7″. Nowy produkt oferuje informacje na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym i ulepszone funkcje poprawiające wrażenia z nawigacji na dużym, 7-calowym wyświetlaczu.

Cisco: Wraz z nowym sezonem Bundesligi, Cisco zostało oficjalnym partnerem infrastruktury Wi-Fi na Allianz Arenie w Monachium. W ostatnich latach Allianz Arena znacznie poprawiła swoją infrastrukturę IT z pomocą Cisco. Rozszerzone partnerstwo stworzy podstawy dla zoptymalizowanego doświadczenia kibiców i wniesie je na nowy poziom dzięki nowoczesnej technologii. Partnerstwo opiera się na wdrożeniu 1500 punktów dostępowych Wi-Fi 6, aby zapewnić szybką i wydajną sieć na stadionie, która poprawi zarządzanie ruchem, obsługę bramek, transakcje bezgotówkowe i analizę meczów w czasie rzeczywistym na Allianz Arenie.

T-Mobile: Dzięki nowej odsłonie oferty Magenta Dom, klienci do internetu światłowodowego w T-Mobile, oprócz abonamentu komórkowego i telewizji, mogą dobrać także nowe usługi – wzmacniacz sygnału Wi-Fi (Wi-Fi Extra), usługę zwiększającą bezpieczeństwo sieci domowej (Bezpieczne Wi-Fi) oraz Multiroom. Dzięki nim każdy domownik może korzystać z sieci dokładnie tak, jak lubi. Bo w T-Mobile wiemy doskonale, że wszędzie dobrze, ale w Magenta Dom najlepiej.

T-Mobile: Wprowadził w ofercie T Business nowości: Cyber Guard – autorskie rozwiązanie, wykorzystujące mechanizmy Big Data oraz uczenia maszynowego w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa IT służbowych urządzeń mobilnych; Business Cloud, czyli szeroka oferta zarówno przestrzeni chmurowej dla firm, jak i kompleksowe wsparcie w migracji do chmury; usługę Wi-Fi as a service, czyli kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy chcą zapewnić urządzeniom w firmie, jak również swoim Klientom, dostęp do sieci Wi-Fi i nie mają możliwości samodzielnej organizacji i zarządzania urządzeniami sieciowymi.

Samsung: Został oficjalnym partnerem technologicznym Polskiego Związku Surfingu. Urządzenia Galaxy będą wspierać zawodników i pracowników PZS podczas sportowych zmagań i relacji live Samsung ogłasza nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Surfingu jako oficjalny partner technologiczny.

Realme: Ogłosił wprowadzenie aktualizacji skoncentrowanej na sztucznej inteligencji dla realme GT 6 Series. Aktualizacja ta, dostępna za pośrednictwem OTA, umożliwia korzystanie z potężnych narzędzi AI zaprojektowanych w celu przedefiniowania doświadczenia AI w smartfonach. Oczekuje się, że aktualizacja dotrze do wszystkich europejskich użytkowników do września, ustanawiając GT 6 Series „Pogromcą flagowców AI” i odznaczając go pierwszym smartfonem realme z AI.

Plenti, Samsung: Powracają z usługą „Przetestuj przed zakupem”, w której klienci mogą przetestować dwa najnowsze flagowe smartfony Samsung – Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Wynajem urządzenia na tydzień w aplikacji Plenti kosztuje symboliczną „złotówkę”. Akcja trwa do końca września.

Progress: Zaprezentował najnowszą wersję swojej platformy semantycznej sztucznej inteligencji, Progress Semaphore 5.10. Rozwiązanie to oferuje: zarządzanie modelami wiedzy; automatyczne wyodrębnianie i klasyfikowanie ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych danych w celu generowania bogatych semantycznie metadanych; wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie analizy i wykorzystywania danych korporacyjnych.

Samsung: Zapowiedział wprowadzenie w II połowie roku bezprzewodowego systemu Smart Forward, umożliwiającego aktualizację wybranych urządzeń domowych. Dzięki niemu zyskają one nowe funkcje, poprawi się ich bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczna.

AVM: Podczas targów IFA 2024 firma pokazała szereg innowacji przeznaczonych do łączy światłowodowych, 5G, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi i inteligentnego domu. AVM rozszerza ofertę routerów do światłowodów i wprowadza nowe modele: FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 5690 oraz FRITZ!Box 4690. Wszystkie modele obsługują nową generację Wi-Fi 7 i posiadają zaawansowane funkcje sieciowe.

HONOR: Marka technologiczna przedstawiła dziś na targach IFA 2024 nowe funkcje AI oraz zaawansowane rozwiązania mające na celu ochronę prywatności oparte na sztucznej inteligencji. Podczas wydarzenia zadebiutowały również w Europie nowe urządzenia HONOR, w tym jeden z najsmuklejszych składanych smartfonów na świecie HONOR Magic V3, a także laptop HONOR MagicBook Art 14, tablet HONOR MagicPad 2, oraz smartwatch HONOR Watch 5.

Lenovo: Ogłosił swoje najnowsze osiągnięcia w trakcie Lenovo Innovation World 2024, prezentując serię urządzeń wspomaganych sztuczną inteligencją, w tym laptopy serii ThinkPad, ThinkBook, Yoga i IdeaPad, zaprojektowanych z myślą o przekształceniu doświadczeń użytkowników indywidualnych i korporacyjnych.

Realme: Ogłosiło premierę tabletu realme Pad 2. Tablet wyróżnia się największym ekranem w segmencie, wyświetlaczem 2K z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz potężną baterią o pojemności 8360 mAh. Dzięki innowacjom, urządzenie łączy w sobie doskonałą wydajność, niezrównane wrażenia wizualne i stanowi potężne narzędzie kreatywne.

SBS Mobile: Podczas IFA 2024 włoski producent akcesoriów mobilnych oraz dostawca usług zabezpieczania i personalizacji smartfonów pokazał szeroki wybór akcesoriów dedykowanych iPhone 16, m.in.: etui powstałe przy współpracy z D3O, światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych materiałów ochronnych, etui PURO, dostępne w różnych kolorach, materiałach i stylach, część z nich z certyfikatem GRS (Global Recycled Standard), szkła ochronne ekranu i aparatu. Oprócz tego SBS Mobile prezentuje nową linię ładowarek ściennych EXTRA SLIM i ultrakompaktowych adapterów podróżnych, wykorzystujących najnowocześniejszą technologię azotku galu (GaN), a także wiele innych nowości.

Źródło: ISBnews