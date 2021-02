W lutym powinno do Polski trafić ok. 2,8 mln szczepionek przeciw COVID-19, w marcu natomiast – nawet do 5,5 mln, poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Ponadto Ministerstwo Zdrowia spodziewa się rejestracji do końca marca dwóch nowych szczepionek: firm Johnson&Johnson oraz CureVac.

Dotychczas do obrotu dopuszczone zostały szczepionki firm: Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Tą ostatnią mają być w Polsce szczepione osoby do 60. roku życia.

„Pierwsza szczepionka wektorowa AstraZeneca […] – mamy potwierdzony luty w zakresie dostaw, gdzie tych dostaw jest potwierdzonych 1 148 tys. i mamy pośrednio potwierdzony marzec, ale to tylko na poziomie Unii Europejskiej, […] że firma AstraZeneca na rzecz Unii Europejskiej przekaże określone ilości szczepionek. Z tego wyliczenia wynika, że na marzec już możemy uzyskać 2 680 tys.” – powiedział Miłkowski podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Poinformował, że zgodnie z podpisaną umowa ostatnia transza dostaw szczepionki AstraZeneca miałaby zostać dostarczona do końca II kw.

Ocenił, że „do normy” wracają dostawy szczepionek dostawy od firmy Pfizer-BioNTech.

„Sytuacja tutaj wraca powoli do normy. Mamy na I kw. potwierdzone, że będziemy mieli łącznie 4 490 tys. dostarczonych i te dostawy w kolejnym miesiącu. Tak jak w lutym 1 428 tys., to marcu już mamy zaplanowane 1 929 tys.” – podkreślił.

Natomiast – jak wynika z wypowiedzi Miłkowskiego – dostawy szczepionek firmy Moderna mają zostać przesunięte na kolejny miesiąc.

„Trzecia firma, która bardzo dokładny harmonogram nam przedstawiła w momencie podpisania umowy firma Moderna, aktualnie po raz kolejny nas poinformowała, że zmniejsza plany dostaw na luty i zgodnie z planem teraz ostatnim jest to 240 tys.” – powiedział.

Dodał, że zgodnie z deklaracjami przedstawicieli tej firmy (nie mają one formy pisemnej) planowana ilość szczepionek zostanie przekazana do Polski do końca w I kw.

„Czyli jeśli na luty, to łącznie jest to 2,8 mln, a w marcu może być 5,5 mln” – zaznaczył Miłkowski.

Poinformował także, że Ministerstwo Zdrowia spodziewa się do końca marca decyzji Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionek firm Johnson&Johnson i CureVac. Przypomniał, że Johnson&Johnson deklarowała złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu szczepionki w lutym, a – jak podkreślił – wyniki tej jednodawkowej szczepionki są „dosyć obiecujące”. Resort spodziewa się też, że na przełomie I i II kw. dostępna będzie szczepionka firmy CureVac.

W końcu stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że Polska ma zagwarantowany dostęp do ok. 85 mln dawek, co pozwoli na zaszczepienie ok. 50 mln osób. Wcześniej rząd prognozował, że w 2021 roku zakupi ponad 60,52 mln szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a w 2022 roku – ponad 1,52 mln.

Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 84 033, a łącznie wykonano ich już 1 773 715. Do Polski dostarczono dotychczas 2 432 640 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 2 057 550, a 3 549 zostało poddanych utylizacji.

Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła ostatniej doby 6 930.

Źródło: ISBnews