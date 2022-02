Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) za wnioskiem o podwyżkę stóp procentowych opowiedzieli się wszyscy członkowie RPP, podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

„Uchwała Nr 14/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

ZA przyjęciem uchwały głosowali:

– A. Glapiński

– G.M. Ancyparowicz

– E. Gatnar

– Ł.J. Hardt

– C. Kochalski

– J.J. Kropiwnicki

– E.M. Łon

– R. Sura

– K. Zubelewicz

– J. Żyżyński

PRZECIW przyjęciu uchwały nikt nie głosował” – czytamy w „Monitorze”.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu – do 1,75%, zaś w styczniu 2022 r. – do 2,25%.

Źródło: ISBnews