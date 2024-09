Dostępne prognozy na 2025 roku wskazują na przyspieszenie dynamiki PKB w Polsce w porównaniu z 2024 rokiem, podano w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2025”. Dynamika konsumpcji prywatnej w przyszłym roku obniży się i wyraźnie przyspieszą inwestycje.

„Dostępne prognozy na 2025 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki PKB w Polsce w porównaniu z 2024 r. Ważnym czynnikiem wzrostu będzie w dalszym ciągu konsumpcja prywatna, lecz jej dynamika obniży się w ślad za niższym tempem wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W 2025 r. wyraźnie przyspieszą za to inwestycje, wspierane przez wzrost napływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. W warunkach słabego popytu zagranicznego, wkład eksportu netto do PKB będzie ujemny. Zgodnie z prognozami, sytuacja na rynku pracy pozostanie dobra, w szczególności stopa bezrobocia utrzyma się na niskim poziomie, natomiast dynamika wynagrodzeń nominalnych się obniży” – czytamy w „Założeniach”.

RPP wskazała, że „zarysowany scenariusz makroekonomiczny obarczony jest niepewnością. Spośród uwarunkowań zewnętrznych, ważnym źródłem ryzyka jest sytuacja geopolityczna, w szczególności dalszy przebieg trwających konfliktów zbrojnych na świecie, w tym zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę”.

Do zewnętrznych czynników niepewności dla prognozy makroekonomicznej zaliczono również niepewny, przyszły przebieg koniunktury na świecie, na co wskazuje wzrost zmienności na rynkach finansowych w ostatnim okresie. Kolejne źródła niepewności to kształt polityki pieniężnej i fiskalnej w głównych gospodarkach rozwiniętych, relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską a Chinami, kształt polityk gospodarczych w Unii Europejskiej.

„Czynnikiem niepewności jest również polityka fiskalna w Polsce. Z jednej strony, wprowadzenie części rozważanych działań fiskalnych oddziaływałoby w kierunku wyższego deficytu sektora finansów publicznych. Z drugiej strony, objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu może przyczyniać się do prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej” – podano w „Założeniach”.

Źródło: ISBnews