Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 204,69 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Łącznie we wrześniu do OFE przekazano 332,83 mln zł. Od początku roku było to 3 436,63 mln zł.

W 2023 r. ZUS przekazał OFE łącznie 4 125,24 mln zł. W 2022 r. było to 3 824,02 mln zł.

Źródło: ISBnews