Łączne oficjalne zużycie sześciu gatunków paliw płynnych w Polsce wyniosło 35,02 mln m3 w 2021 roku, o 2,33 mln m3 (tj. o 7,1%) więcej niż rok wcześniej, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Sprzedaż trzech gatunków paliw samochodowych (benzyny, olej napędowy, autogaz) zwiększyła się w 2021 roku o 7,1% do 33,27 mln m3, natomiast cały rynek sześciu gatunków paliw (również paliwo lotnicze Jet, lekki olej opałowy i ciężki olej opałowy) również wzrósł o 7,1%, do 35,02 mln m3, wynika z danych POPiHN.

Najszybciej rosła sprzedaż benzyn silnikowych, która zwiększyła się o 10% do 6,57 mln m3. Rynek oleju napędowego wzrósł o 7% do 21,98 mln m3, a rynek LPG zwiększył się o 4% do 4,72 mln m3, podał POPiHN.

„Krajowy rynek paliw rósł w zasadzie od czerwca 2020 roku i nieprzerwanie przez cały rok 2021. W efekcie popyt praktycznie wrócił do poziomu z rekordowego roku 2019 i na podstawie wstępnych danych można się spodziewać kolejnego rekordu w minionym roku” – powiedział dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Krzysztof Romaniuk podczas prezentacji raportu rocznego organizacji.

Zwiększył się udział importu w polskim rynku paliw płynnych. W 2021 r. spoza granic Polski pochodziło łącznie 12,3 mln m3 paliw, w porównaniu do 9,9 mln m3 rok wcześniej (wzrost o 25% r/). Dało to w sumie 35% udziału importu w rynku. Z tego udział importu w zużyciu ON wyniósł 32% (wobec 26% w 2020 r.), 19% w przypadku benzyn (11% rok wcześniej) i 84% w przypadku LPG (83% rok wcześniej).

Produkcja paliw płynnych w 2021 r. – benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG, paliwa lotniczego typu JET oraz oleju opałowego lekkiego (LOO) i ciężkiego (COO) wyniosła 27,2 mln m3, wobec 26,3 mln m3 w 2020 r. (wzrost o 3,4%) i 27,7 mln m3 w 2019 r. (spadek o 1,8%), wynika także z danych POPiHN.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

