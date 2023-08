Dom Development spodziewa się wysokiego wolumenu przekazań mieszkań w II połowie tego roku i w kolejnych kwartałach, co znajdzie odzwierciedlenie w rozpoznawanych wówczas przychodach, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz. Grupa zakłada, że w III i IV kwartale br. rozpocznie przekazania w 15 projektach liczących łącznie prawie 2 000 lokali.

„Spodziewamy się wysokiego wolumenu przekazań mieszkań w drugiej połowie tego roku i w kolejnych kwartałach, co znajdzie odzwierciedlenie w rozpoznawanych wówczas przychodach. Na koniec czerwca mieliśmy w sumie 4 399 sprzedanych lokali, które nie zostały jeszcze przekazane nabywcom, z czego 493 to lokale już gotowe, a w przypadku 1 812 budowa zakończy się przed końcem bieżącego roku. Zakładamy, że w trzecim i czwartym kwartale 2023 r. rozpoczniemy przekazania w 15 projektach liczących łącznie prawie 2 000 lokali. Wszystkie nasze inwestycje realizowane są zgodnie z planem, przy utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności” – powiedział Stankiewicz, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2023 roku Grupa rozpoczęła 20 projektów z 2 523 lokalami we wszystkich czterech aglomeracjach, w których prowadzi działalność, tj. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie. Skala realizowanych inwestycji na koniec czerwca br. obejmowała 6 763 lokali w budowie (wobec 5 779 na koniec 2022 roku). Grupa dysponowała ponadto bankiem ziemi z potencjałem do wybudowania 17,6 tys. lokali, podano w informacji.

Na koniec czerwca br. Grupa Dom Development miała w swojej ofercie 2 579 lokali dostępnych do sprzedaży. To poziom nieznacznie niższy niż w połowie ubiegłego roku (2 657 lokali), ale jednocześnie wyższy niż na koniec trzech poprzednich kwartałów, co świadczy o systematycznym rozbudowywaniu oferty, wskazano także.

„W drugiej połowie 2023 roku planujemy w dalszym ciągu poszerzać naszą ofertę. W obecnym otoczeniu rynkowym przewagę zyskują deweloperzy tacy jak Grupa Dom Development – doświadczeni, znani z wysokiej jakości, posiadający zdywersyfikowany bank ziemi oraz stabilną sytuację finansową pozwalającą na sprawne uruchamianie projektów” – skomentował prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2022 r. sprzedał klientom detalicznym 3 093 lokale.

Źródło: ISBnews