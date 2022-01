Zakup mieszkania to dobry pomysł na to, jak zainwestować swoje oszczędności. Dzięki temu można nie tylko zyskać dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa, ale także uniknąć utraty gotówki spowodowanej rosnącą inflacją. Jednak, jeśli do zakupu wymarzonej nieruchomości brakuje Ci kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, warto zdecydować się na kredyt hipoteczny. Dowiedz się, gdzie znajdziesz najlepszy.

Kredyt hipoteczny to jeden z najtańszych sposobów finansowania, który pozwala uzyskać dużą ilość gotówki na realizację własnych marzeń. Jednak nie każda dostępna oferta na rynku jest korzystna. Dlatego przed podpisaniem umowy z bankiem warto zrobić rozeznanie i sprawdzić, kto oferuje najlepsze kredyty.

Jakie są dostępne kredyty mieszkaniowe na rynku?

Aby móc wybrać najlepszy kredyty hipoteczny, najpierw należy dowiedzieć się, jakie oferty są dostępne. Jednak nie musisz odwiedzać placówek wszystkich banków czy kontaktować się z ich doradcami. Wystarczy, że zapoznasz się z gotowym rankingiem kredytów przygotowanym przez doświadczonych finansistów, który jest dostępny np. na https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne.

Specjaliści porównali nie tylko wysokość oprocentowania, ale także marży, prowizji i raty oraz warunki uzyskania dodatkowego finansowania w przypadku kredytu na 350 000 zł na 30 lat. Oto jak przedstawia się ranking na koniec stycznia 2022 r.

Kredyt mieszkaniowy „niska marża” Credit Agricole – RRSO wynosi 4,65%, koszt udzielenia kredytu – 288 587,34 zł, a rata – 1760,94 zł. Kredyt mieszkaniowy Citi Handlowy – RRSO to 4,82%. Koszt udzielenia kredytu wynosi 303 667,25 zł, czyli o ponad 15 000 zł więcej niż w Credit Agricole. W rezultacie co miesiąc trzeba zapłacić 1811,03 zł, czyli o 50 zł więcej w porównaniu do poprzedniej oferty. Kredyt hipoteczny BNP Paribas Polska – RRSO ma wysokość 4,90%, a koszt udzielenia kredytu wynosi 300 818,55 zł. Co miesięczna rata wynosi 1771,32 zł. Choć RRSO jest w tej ofercie dość wysokie, zapłacisz mniej niż w Citi Handlowym i tylko 11 zł więcej niż w Credit Agricole. Różnica tkwi w wysokości marży kredytowej, która wynosi w tym przypadku 1,90%. Kredyt mieszkaniowy Santander Bank Polska – RRSO wynosi 4,94%, przez co koszt udzielenia kredytu to 307 544,42 zł – więcej o prawie 20 000 zł niż w Credit Agricole. Mimo wysokich kosztów rata jest niska i wynosi zaledwie 1 748,53 zł – jest to mniej o 12 zł w porównaniu do Credit Agricole. Różnica wynika z niskiej marży kredytowej. Jest to 1,79%!

Jednocześnie pamiętaj, że przedstawione warunki to tylko wstępna propozycja i nie stanowi wiążącej oferty. Co więcej – mogą one ulec zmianie w zależności od ryzyka udzielenia kredytu, ponieważ banki każdy wniosek rozpatrują indywidualnie.

Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?

Zastanawiasz się, który kredyt hipoteczny będzie dla Ciebie najlepszy? Wiele zależy od Twoich potrzeb, a także zdolności kredytowej. Banki oceniają ją na podstawie:

wysokości uzyskiwanych dochodów i ich źródła – najlepiej oceniane są osoby zatrudnione na umowę na pracę na czas nieokreślony,

liczby i wysokości zobowiązań w innych bankach oraz firmach pożyczkowych – należy podać nie tylko kwotę rat, które spłacasz, ale także wysokość limitu debetowego na koncie czy limit karty kredytowej,

liczby osób na utrzymaniu – bank dba o to, żeby ich bezpieczeństwo finansowe nie uległo zmianie,

wysokości comiesięcznych kosztów stałych – bank potrzebuje tej informacji do tego, aby określić, czy będziesz w stanie spłacać kredyt i jednocześnie mieć za co żyć.

Aby poznać najlepsze kredyty dla siebie, dobrym pomysłem jest skorzystanie z bezpłatnego narzędzia, jakim jest internetowy kalkulator kredytów. Wystarczy uzupełnić poprawnie formularz, aby system mógł przygotować dla Ciebie listę najkorzystniejszych ofert.

Następnie pozostanie Ci porównać warunki dostępnych kredytów, wybrać trzy najlepsze i umówić się na rozmowę z doradcą kredytowym. Dzięki temu zwiększasz swoje szanse na otrzymanie kredytu przed upłynięciem terminu z umowy przedwstępnej i nie ryzykujesz utratą pieniędzy.

Pamiętaj, że kredyty hipoteczne są udzielane indywidualnie. Dlatego traktuj ogólne rankingi wyłącznie jako wskazówkę, a nie gotową ofertę.

