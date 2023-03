Liczba aktywnych ogłoszeń mieszkań na wynajem w całym kraju wzrosła w lutym br. o 8% m/m, wynika z „Raportu z rynku najmu” wydanego przez Otodom. Największy przyrost odnotowano w Poznaniu, gdzie pojawiło się ich więcej o 20% m/m. Tylko w lutym pojawiło się w całym kraju prawie 15 tys. nowych ogłoszeń, a ponad 3,7 tys. zostało reaktywowanych.

Poza Poznaniem największy przyrost ofert mieszkań na wynajem na koniec lutego zanotowano we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi (odpowiednio o: 14%, 13% i 13%). W pozostałych miastach wzrost oferty mieszkań na wynajem w ujęciu miesięcznym wyniósł od 5-6% w Szczecinie i Warszawie do 13,5% w Krakowie. W Trójmieście na koniec lutego podaż mieszkań na wynajem była o 5,8% niższa niż na koniec stycznia, za co odpowiada 12-proc. spadek liczby ogłoszeń uruchomionych w lutym dla tego miasta, podano.

„Oferta na rynku najmu powoli się odbudowuje, ale to, że ogłoszeń jest więcej, nie oznacza, że wynająć mieszkanie będzie łatwiej. Wciąż odnotowujemy duże zainteresowanie tą kategorią w naszym serwisie. Wprawdzie nie jest to już tak wysoki poziom, jak tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy liczba wyszukiwań podwoiła się miesiąc do miesiąca. W lutym tego roku był on jednak wciąż o 30% wyższy niż przed rokiem, a w największych miastach nawet o 40-50%” – powiedziała ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom Ewa Tęczak, cytowana w komunikacie.

Wzrost nowej oferty nie przekłada się natomiast na spadki cen, co – zdaniem ekspertki – może być jednym z powodów wysokiej aktywności poszukujących.

Zestawienie aktualnych stawek z tymi z lutego w 2022 r. pokazuje, że mieszkania podrożały w każdym z miast analizowanych w raporcie Otodom. Najmniejszy wzrost zanotowano w Bydgoszczy, Lublinie i Szczecinie. Najmocniej najem podrożał w Rzeszowie (o prawie 41%). Niewiele mniej czynsze wzrosły w Krakowie i Opolu (o około 38%). W Warszawie zmiana roczna wyniosła 24%, należy jednak pamiętać, że przeciętna stawka za mieszkania na wynajem w Warszawie wynosiła w lutym blisko 5 000 zł.

„W lutym 2023 r. Polacy niezmiennie najczęściej szukali mieszkań 2-pokojowych o powierzchni co najmniej 40 m2. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł udział wyszukiwań mieszkań 3-pokojowych z minimalnym metrażem 50 m2. Spadł natomiast odsetek wyszukiwań mieszkań największych, 6-pokojowych. W poszczególnych miastach występują oczywiście różnice w udziale lokali różnej wielkości, jednak najpopularniejszym wyborem jest wszędzie mieszkanie 2-pokojowe. Różnice zauważyć można natomiast w deklarowanej wysokości czynszu, który najemcy są gotowi zapłacić. W Łodzi największa grupa wyszukujących za dwupokojowe mieszkanie była gotowa zapłacić maksymalnie 2 000 zł. W Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście najczęściej wyszukiwano dwójki z czynszem do 2 500 zł, a w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu do 3 000 zł” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews