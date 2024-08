Mirbud spodziewa się utrzymania rentowności brutto na sprzedaży w w segmencie budowlano-montażowym w II półroczu i podobnego wkładu do wyników segmentu deweloperskiego jak w I półroczu, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski.

„Poprawa [rentowności brutto na sprzedaży] w I połowie roku wynikała z rekordowej sprzedaży segmentu deweloperskiego i utrzymania rentowności w segmencie budowlano-montażowym. […] Co do II połowy, to tam też prognozujemy, że ta rentowność części budowlanej się utrzyma na poziomie zbliżonym, natomiast w tym roku część deweloperska wniesie znaczący wkład w budowanie wyniku grupy. Będzie proporcjonalny praktycznie, bo 250 mieszkań sprzedanych w I półroczu i ponad 250 [spodziewane] w drugim, wynik będzie się podobnie kształtował w części deweloperskiej” – powiedział Korzeniowski podczas konferencji prasowej.

„Grupa celuje w podobne przychody, jak w dwóch poprzednich latach: 3-3,5 mld zł, jeżeli chodzi o cały rok i tutaj jest ten prognostyk, który potwierdza, że tutaj jest realne utrzymanie, a nawet wzrost przychodów w 2024 r.” – powiedział także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 462,31 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 1 195,18 mln zł rok wcześniej. W 2023 r. było to 3 322,44 mln zł wobec 3 319,33 mln zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu za I półrocze spółka podała, że wzrost skali działalności i utrzymanie wartości przychodów powyżej 3 mld zł rocznie jest dla Grupy celem średnioterminowym, który jest osiągany od 2022 roku. Biorąc pod uwagę wysokość przychodów w I połowie 2024 roku należy przypuszczać, iż cel ten zostanie osiągnięty również w bieżącym roku, wskazał zarząd.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews