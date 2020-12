PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach z Grupy PGE podpisała umowę sprzedaży nieruchomości należącej do kieleckiej spółki. Nowym właścicielem jest włoska firma Cromodora Wheels, która na tym terenie wybuduje fabrykę felg, podało PGE.

„Grupa PGE jest aktywnym inwestorem w regionach, w których prowadzą swoją działalność. Dzisiaj wspieramy gospodarkę Kielc poprzez pomoc w pozyskaniu nowego inwestora, a co za tym idzie, nowych miejsc pracy dla kielczan” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Działka, która do tej pory należała do kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, to ponad 10 hektarów częściowo zabudowanego gruntu, położonego w północnej części Kielc. Zgodnie z deklaracjami włoskich inwestorów, budowa fabryki ma się rozpocząć w 2021 roku, uruchomienie produkcji zaplanowane jest na 2022 rok. Zatrudnienie w zakładzie ma znaleźć 400 osób. Inwestycja pozwoli na rozwój lokalnej gospodarki i zapewni nowe miejsca pracy, podano także.

„W kieleckiej elektrociepłowni prowadzimy inwestycje związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych. Mam nadzieję, że na działce w sąsiedztwie naszej elektrociepłowni powstanie zakład, który w niedalekiej przyszłości stanie się naszym klientem” – powiedział p.o. prezesa PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews