Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 30 października-3 listopada.

RYNEK BUDOWLANY

Program budowy dróg: Rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” wraz z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W efekcie zwiększeniu ulegnie limit finansowy inwestycji infrastrukturalnych ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł oraz Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 o 100 mln zł. Rozwiązanie jest konieczne w związku ze znacznym wzrostem wydatków ponoszonych przez wykonawców, wynikającym z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Ceny mieszkań: Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego nowych mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce wzrosły w październiku br. o 9-26% r/r w zależności od miasta (najmniej w Łodzi, najbardziej w Krakowie), wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. W ujęciu miesiąc do miesiąca średnie ceny w październiku były stabilne (nie zmieniły się lub wzrosły o maksymalnie 1%) w sześciu metropoliach, a wyraźniejszy wzrost zanotowano w Trójmieście (+4% m/m).

Kredyty mieszkaniowe: Szacowany koszt przedłużenia wakacji kredytowych na dotychczasowych zasadach dla kredytobiorców, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł oraz przy kryterium dochodowym dla tych, którzy korzystają z kredytu w wysokości od 400 tys. zł do 800 tys. zł to 8,06 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w sierpniu br. były o 8,4% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w sierpniu 2023 r. o 4,2% wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie sierpień był miesiącem, w którym odwiedzalność centrów handlowych przez klientów, mierzona wspomnianym wskaźnikiem, była najwyższa od początku 2023 r.

Sprzedaż mieszkań: Sprzedaż nowych mieszkań w 10 największych aglomeracjach w Polsce wyniosła ok. 21,7 tys. szt. w III kw. br., wynika z danych RynekPierwotny.pl. Przyczynił się do tego skumulowany popyt z poprzednich miesięcy i program „Bezpieczny kredyt 2%”; w porównaniu do poprzedniego kwartału, deweloperzy sprzedali o 6,3 tys. więcej mieszkań. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 129%.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono prawie 3,4 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Kredyty mieszkaniowe: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 27,7 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 62,9 tys. wniosków.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Polimex Mostostal: Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił zabezpieczenia roszczenia konsorcjum Polimeksu Mostostalu oraz Polimex Energetyka (podmiot w 100% zależny od spółki) wobec Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kongregacja o ukształtowanie stosunku prawnego i zmianę umowy z 23 czerwca 2021 r. na wykonanie inwestycji pn. „Realizacja 'pod klucz’ elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach”, podał Polimex Mostostal. Zabezpieczenie roszczenia konsorcjum wobec Kogeneracji o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu kontraktu z 1 169,2 mln zł netto o 343,9 mln zł netto do 1 503,1 mln zł netto, polega na ustaleniu, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wartość określonych „kamieni milowych” kontraktu zostanie podwyższona o łączną kwotę 172 mln zł netto.

Crestyl: Sfinalizował przejęcie pozostałych 50% udziałów w spółce Spravia (d. Budimex Nieruchomości) od Cornerstone Partners, uzyskując tym samym pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem. Transakcja umożliwi integrację Spravii z Grupą Crestyl, dzięki czemu bilans Crestylu wzrośnie z obecnych 850 mln euro do 1,3 mld euro. Możliwy będzie także szybszy rozwój firmy w Polsce i Czechach, podał Crestyl.

Develia: Zawarła z podmiotami niepowiązanymi ze spółką (m.in. funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz podmiotami powiązanymi z grupą kapitałową Semeko Grupa Inwestycyjna) list intencyjny dotyczący realizacji za pośrednictwem spółki projektowej Semeko Park (spółka JV) oraz jej spółek zależnych, wspólnej wieloetapowej inwestycji polegającej na budowie i komercjalizacji lokali mieszkalnych i usługowych o maksymalnej powierzchni użytkowej 90 tys. m2 na nieruchomości w Gdyni Leszczynki, podała Develia. Wstępne zaangażowanie spółki w inwestycję wyniesie 75 mln zł.

ZUE: Miało 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto za III kwartały br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ghelamco Invest: Dokonało przydziału 750 000 obligacji serii PPZ1 o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, a liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji to 1 329 612, podała spółka. Średnia stopa redukcji wyniosła 44%. Spółka zdecydowała też o przeprowadzeniu oferty publicznej do 500 000 obligacji serii PPZ1B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł oraz o nabyciu do umorzenia 64 668 obligacji własnych PPP1, PPP2, PPP3, PPP4, PPR i PPS notowanych na rynku Catalyst.

Skinwallet: Zakończył przegląd opcji strategicznych i zawarł list intencyjny z W.G Partners, podała spółka. Skinwallet zmieni przedmiot działalności na produkcję domów szkieletowych z drewna.

Torpol: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Grzegorza Grabowskiego ze składu zarządu i funkcji prezesa ze skutkiem na dzień 30 października, podała spółka. Decyzja zapadła w związku wypowiedzeniem przez Grzegorza Grabowskiego umowy o świadczenie usług zarządzania w sierpniu br. i upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w dniu 20 października.

Budimex: Mostostal Kraków z Grupy Budimex chce w tym roku zawrzeć pierwszą umowę na sprzedaż wielopoziomowego, modułowego parkingu stalowego, który jest nową propozycją w portfolio spółki, poinformował prezes Jacek Lech. Drugim nowym obszarem rozwojowym Mostostalu Kraków jest budownictwo modułowe.

Budimex: Spodziewa się, że do podpisania umowy na łotewski odcinek projektu Rail Baltica dojdzie na przełomie listopada i grudnia tego roku, poinformował członek zarządu Maciej Olek. Cały projekt warty jest ok. 3,7 mld euro, a Budimex posiada 30% udziałów w konsorcjum, które wygrało postępowanie.

Budimex: Oczekiwał na podpisanie kontraktów o wartości 13,4 mld zł według stanu na koniec września br., poinformował prezes Artur Popko. Zgodnie z jego słowami, spółka ma nadzieję m.in. na odbudowanie portfela w segmencie kolejowym.

Erbud: Zawarł przed mediatorem ugodę z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin (MPL), podała spółka. Ugoda dotyczy wzajemnych roszczeń spółki i MPL objętych pozwem MPL przeciwko Erbudowi o zapłatę kwoty 34 381 374,64 zł oraz pozwem wzajemnym spółki przeciwko MPL o zapłatę kwoty 19 892 366,3 zł związanych z wykonaniem umowy o budowę części lotniczej lotniska Warszawa-Modlin. Na podstawie ugody spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz MPL kwotę 21 697 809,43 zł.

Budimex: Widzi szanse na rekordowy poziom przychodów w tym roku, wynika ze słów prezesa Artura Popko.

B-Act: Odnotował ok. 10 mln zł przychodów w I-III kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W kwotę tę wliczone są zaliczki na poziomie 1 mln zł otrzymane na rynku ukraińskim. Taki wynik daje dynamikę wzrostu na poziomie 25% r/r. Według informacji z przedstawicielstwa spółki w Kijowie zaliczki mają zostać rozliczone, zgodnie z normami ukraińskimi, do końca tego roku. B-Act przewiduje osiągnięcie w 2023 roku najlepszych wyników finansowych w historii swojej dotychczasowej działalności.

Echo Investment: Wyemitowało 43 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 3I/2023 o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. euro oraz łącznej wartości nominalnej wynoszącej 43 mln euro, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka. Równolegle, w związku z procesem emisji obligacji, spółka nabyła w celu umorzenia 31 300 sztuk obligacji serii 1E/2020 o wartości 1 tys. euro każda i łącznej wartości nominalnej 31,3 mln euro.

Atal: Dokonał ostatecznego przydziału 260 tys. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł i równa jest cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii BB prowadzona była w terminie od 6 do 10 października br. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty (w tym subfundusze).

Budimex: Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 12 036,92 mln zł na koniec września br., przy czym wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosła 4 511,25 mln zł, podała spółka. Po 30 września br. podpisane zostały umowy o wartości blisko 1 mld zł.

Budimex: Odnotował 175,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 157,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bechtel: Ogłosił powołanie Leszka Hołdy na stanowisko country managera Bechtel w Polsce. Będzie kierował nowo otwartym biurem Bechtel w Warszawie. Leszek Hołda posiada ponad 20 lat doświadczenia związanego z zarządzaniem w dużych, międzynarodowych organizacjach oraz szeroką znajomość branży telekomunikacyjnej, IT oraz energetycznej.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Atrem: Oferta Atremu została wybrana przez Eneę Operator w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN”, podał Atrem. Wynagrodzenie spółki ujęte w ofercie wynosi 47 999 000 zł brutto.

Budimex: Oferta konsorcjum Budimeksu (Lider Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Air Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt A.Ş. ‎‎(partner, udział 25%) oraz Gulermak Sp. z o.o. ‎(partner, udział 25%) została uznana za najkorzystniejszą ‎w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany, podała spółka. Wartość oferty to 1,93 mld zł netto. ‎

Cavatina: Grupa Cavatina, która niedawno podpisała warunkową umowę zakupu od Pocztę Polską terenu przy ul. Chmielnej 75, szykuje koncepcję projektu mixed-use, który uzupełni ten fragment centralnej części Warszawy, podała spółka. W kolejnym kroku firma podejmie rozmowy konsultacyjne m.in. z władzami miasta. Z informacji spółki wynika, że chce na działce zaproponować m.in. dominantę wysokościową powyżej 100 metrów w narożniku od Al. Jerozolimskich.

Unibep: Oferta Unibepu na rozbudowę obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim, warta ok. 109,36 mln zł brutto (ok. 88,9 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podała spółka. Termin realizacji inwestycji, łącznie z pracami projektowymi, wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Develia: Nabyła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Traugutta o powierzchni 0,24 ha za 7 mln zł, podała spółka. Zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 134 lokali. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu to I kwartał 2024 r.

PKO BP: Pracownicy banku rozpoczęli przeprowadzkę do nowej siedziby przy ulicy Świętokrzyskiej 36. W nowym biurowcu od kilku miesięcy pracują już spółki – PKO Leasing, PKO Ubezpieczenia, PKO TFI i PKO Bank Hipoteczny. Nowy biurowiec pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb pracowników oraz całej organizacji.

A&A Holding: Otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę Magazynu Bawełny, swojej inwestycji mixed-use w Łodzi w kompleksie Manufaktura. To kolejny, ważny etap, który otwiera drogę do procedury wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji. Planowany początek prac budowlanych przy Magazynie Bawełny to 2024 rok, proces inwestycyjny szacowany jest na około 12-16 miesięcy, podała spółka. Magazyn Bawełny z przestrzenią biurową klasy A+ o powierzchni 8 500 m2, połączoną z wyselekcjonowaną ofertą handlowo-usługową na powierzchni 4 000 m2, wzmocni pozycję Manufaktury jako jednego z największych i najbardziej atrakcyjnych kompleksów mixed-use.

