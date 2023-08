Cena bitcoina w ostatnim czasie obniżyła się do poziomów ostatnio obserwowanych w pierwszej dekadzie czerwca. Oznacza to również, że kurs bitcoina wciąż pozostaje w konsolidacji pomiędzy poziomem 31000 USD oraz 25000 USD. To właśnie w takim zakresie wahań, wynoszącym około 25% notowania BTC/USD poruszają się od połowy marca.

Bitcoin i porównanie z poprzednimi okresami konsolidacji

To z kolei oznacza, że cena bitcoina trwa w konsolidacji już 20 tygodni. To relatywnie rzadkie zjawisko. Ostatni raz, gdy konsolidacyjny ruch ceny trwał tak długo, miał miejsce od połowy czerwca 2022 r. do końca października 2022 r., a następnie rynek runął wraz z upadkiem giełdy FTX.

Potencjalne wydarzenia wpływające na nowy trend bitcoina

Wydaje się więc, że już wkrótce może rozpocząć się nowy ruch trendowy na bitcoinie ze względu na to, że może być coraz trudniej utrzymywać rynek w konsolidacji zwłaszcza, przy tylu różnych wydarzeniach okołorynkowych, z jakimi obecnie mamy do czynienia.

Kluczowe poziomy wsparcia i oporu

Z punktu widzenia możliwych istotnych poziomów oporu lub wsparcia na rynku bitcoina można zwrócić uwagę na okolice 20000 USD, gdyby rynek wybił się dołem ze wspomnianej konsolidacji oraz na okolice 30500 USD w przypadku ruchu w górę. 20000 USD to minimum z początku marca, gdzie obserwowaliśmy silną reakcję popytową z gwałtownym wzrostem w stronę 30000 USD.

Tymczasem rejon 30500 USD może być pierwszą barierą podażową w przypadku odbicia. Zdaje się, że dopiero jej pokonanie, wraz z okolicami 31500 USD mogłoby dopiero otwierać drogę w stronę 38000 USD.

Dominacja bitcoina w kontekście rynku

W momencie, gdzie bitcoin pozostawał w konsolidacji, jego dominacja zdawała się spadać. Na koniec czerwca wynosiła ona 52%, a obecnie spadła w stronę 49%. Niemniej jednak chyba jeszcze zbyt wcześnie jest mówić o tym, że coś na stałe się zmieniło i że bitcoin utracił zyskiwanie przewagi względem altcoinów.

Czynniki zewnętrzne i ich wpływ na cenę bitcoina

Co może być kluczowe dla dalszego zachowania się ceny? Z jednej strony wydarzenia na tradycyjnych rynkach kapitałowych. Z opracowania statystycznego wynika, że od początku roku dominacja bitcoina silnie koreluje z indeksem Nasdaq 100 (dominacja, nie cena kryptowaluty). Czyli innymi słowy, wzrost Nasdaq 100 jest tożsamy z przepływem kapitału z altów do BTC i odwrotnie. To z kolei jak będą zachowywać się tradycyjne rynki oraz dolar amerykański, który zyskuje szósty tydzień z rzędu, może zależeć od dzisiejszych wypowiedzi Jerome’a Powella podczas sympozjum w Jackson Hole.

Wystąpienie rozpocznie się o godzinie 16:05. Z kolei o godzinie 21:00 przemawiać będzie prezes EBC — Christine Lagarde.

Źródło: ISBnews / Daniel Kostecki, CMC Markets