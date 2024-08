Recesja w USA chwilowo została odwołana – rynek akcji nieco odetchnął, podobnie jak waluty krajów wschodzących. Złoty jest jednak na takim poziomie, że może osłabnąć do 4,35 wobec euro, uważa analityk ProStream – giełdy wymiany walut dla firm – Tomasz Kudela.

W ubiegły piątek pojawiła się informacja o wzroście bezrobocia w USA do 4,3% z 4,1% oraz o spadku nowych miejsc pracy do 114 tys. ze 179 tys. W poniedziałek nastąpiła gwałtowna wyprzedaż akcji, najpierw na giełdzie w Tokio, potem w Europie i wreszcie na Wall Street. Japoński Nikkei zaliczył historyczny spadek cen akcji na jednej sesji. Z warszawskiego parkietu wyparował cały zysk wypracowany przez WIG20 od początku roku, przypomniano.

„Przyczyną gwałtownej przeceny były przede wszystkim obawy, że USA, największa gospodarka świata, osuwa się w recesję. Znowu prawdziwe okazało się powiedzenie, że gdy Ameryka kichnie, cały świat ma gorączkę” – skomentował Kudela, cytowany w komunikacie.

Na rynku walutowym skutkiem wysokiej temperatury u inwestorów była przecena walorów rynków wschodzących, w tym również złotego. W stosunku do euro osłabł on do 4,32 zł, czyli osunął się do najniższego poziomu od początku lipca.

Po dwóch dniach gorączka na rynkach nieco osłabła. Pojawiły się opinie, że sytuacja w USA nie jest taka zła. Inwestorów pocieszyły informacje od przedstawicieli FED, o tym że bank centralny gotów jest ciąć stopy tak szybko, jak to możliwe. Zakłady, że stanie się to w czerwcu wyceniano na 70% szans. W czwartek prawdopodobieństwo spadło do 58%. Tak jak przed tygodniem, stało się tak za sprawą danych z amerykańskiego rynku pracy.

„Liczba wniosków o zasiłek wyniosła 233 tys. Spadek o 17 tys. w stosunku do ubiegłego tygodnia wskazuje, że nie ma recesji i gwałtownego wzrostu bezrobocia” – wskazał analityk.

W reakcji na dane Departamentu Pracy USA dolar zaczął słabnąć. Para EUR/USD zeszła poniżej 1,09. Złoty nieznacznie umocnił się wobec obu walut.

„Na rynku wciąż panuje niepewność, która łatwo przeradza się w nerwowość i powoduje gwałtowne ruchy inwestorów. Oprócz obaw o recesję, mamy cały czas ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wszystko to sprawia, że rynki cały czas działają w trybie risk off” – powiedział Kudela.

W przypadku złotego daje to podstawy do wzrostu kursu euro w kierunku 4,35 zł. Jest to poziom, do którego złoty dotarł przy zawirowaniach na rynku w kwietniu i czerwcu. Euro umocniło się dotąd wobec złotego ponad 7 gr. Złoty znacząco oddalił się od poziomów z połowy lipca, kiedy zbliżył się do 4,25 PLN/EUR.

„Para EUR/USD musi znaleźć się powyżej 1,100, aby przywrócić nadzieję na powrót do poziomu 4,25” – ocenia analityk.

Po słabych danych z rynku pracy w USA euro nieznacznie umocniło się do dolara do 1,0923.

Platforma ProStream, oferująca usługi wymiany i transferu walut dla firm, jest częścią czeskiej grupy finansowej SAB Finance, lidera wymiany walut w Czechach. Od 2022 r. działa na polskim rynku, oferując bezpłatne przelewy SWIFT i wymianę walut.

Źródło: ISBnews