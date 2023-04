Sieć Dealz, należąca do Pepco Group, zaprezentowała nowy koncept wizualny swoich sklepów, a zmiany obejmują m.in. nowy branding, nawigację i komunikację w sklepach, a także nowe linie produktowe. Wszystkie nowe sklepy sieci są otwierane już w nowym formacie, a dotychczas działające będą sukcesywnie poddawane modernizacji. Do końca 2023 r. Dealz chce posiadać ponad 300 sklepów w Polsce, z czego ponad 30% w nowym koncepcie, podała spółka.

Jako pierwszy nowy wygląd zyskał sklep Dealz działający w Galerii Pestka w Poznaniu, a nowe koncepty można zobaczyć także m.in. w Zamościu, Kłodzku, Gorzowie Wielkopolskim oraz we wszystkich nowo otwieranych sklepach Dealz. Zmiany widoczne są już od wejścia do sklepu, m.in. w postaci nowego logo sieci, nowej, przejrzystej komunikacji cenowej, oznakowaniu kategorii oraz wdrożeniu nowych technologii komunikacji oferty jak digital signage. W ramach zmian zostało także zmodernizowane sklepowe zaplecze, a w najbliższej przyszłości zostaną wdrożone również kasy samoobsługowe, podano.

„Dealz przechodzi niesamowitą metamorfozę, która dotyczy każdego aspektu, zaczynając od brandingu, poprzez wystrój naszych sklepów, po kluczową dla sieci handlowych ofertę produktową. Chcemy, aby nasze sklepy były jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów, ale także dla pracowników. Już dostajemy pozytywne opinie z ich strony dotyczące wprowadzanych zmian, co jest najlepszym dowodem na to, że podążamy we właściwym kierunku. Wypracowaliśmy model sklepu, który z powodzeniem będzie konkurować zarówno w Polsce, jak i za granicą” – powiedział CEO w Dealz Poland Marcin Langowski, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w kwietniu biuro prasowe Dealz Poland poinformowało ISBnews, że Grupa będzie kontynuować renowacje sklepów Dealz w Polsce, gdzie do końca 2023 r. planuje podwoić ich liczbę do 340. W roku obrotowym 2021/2022 (kończącym się w październiku 2022 r.) Grupa rozszerzyła działalność marki Dealz w Polsce o 65 nowych sklepów do 168. W ubiegłym roku obrotowym inwestycje w modernizację sklepów wszystkich marek Pepco Group wyniosły 58 mln euro, przy utrzymujących się wysokich zwrotach z inwestycji i krótkich okresach zwrotu, a nowe sklepy w Europie Śr.-Wsch. mają istotny pozytywny wpływ na całkowite wyniki Grupy, która osiąga tam wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 85%. Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie ok. 20 000 sklepów wszystkich marek Grupy w Europie.

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu, a obecnie w Polsce działa już 200 placówek oferujących szeroki asortyment ponad 3500 produktów znanych marek. Obecnie sieć zatrudnia blisko 2000 pracowników w sklepach i centrali w Polsce.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews