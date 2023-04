Grupa WP czuje się gotowa na kolejne akwizycje i przygląda się kilku potencjalnym celom z branży e-commerce za granicą, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego.

„Teoretycznie moglibyśmy mieć dwa razy większy dług i teoretycznie moglibyśmy wydać dwa razy tyle, co wydaliśmy z zeszłym roku, na akwizycje w tym roku, a więc blisko 600 mln zł. Czy wydamy – no to o tym, jak zawsze, będzie 'w następnym odcinku'” – powiedział Świderski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że spółka jest zadowolona z akwizycji Grupy Szallas i Audioteki.

„Prowadzą biznes nawet nieco lepiej niż zakładaliśmy” – wskazał prezes.

Z jego słów wynika, że spółka przygląda się kolejnym celom akwizycyjnym za granicą, na rynku e-commerce.

„Mamy na tyle silną pozycję na rynku mediowym w Polsce, że pewnie łatwiej nam będzie rozwijać się poprzez akwizycje e-commerce’owe w regionie, co pokazaliśmy w zeszłym roku. […] Pewnie, gdybyśmy chcieli przejąć jakiś duży podmiot mediowy, szczególnie opiniotwórczy w Polsce, to raczej nam się to nie uda. Więc w sposób naturalny nasza atencja M&A-owa idzie w kierunku regionu. Dokonaliśmy pierwszej akwizycji, w tej chwili oglądamy kilka kolejnych w regionie” – powiedział Świderski.

„Tylko na rynku e-commerce” – dodał, pytany czy za granicą WP jest zainteresowana przejęciami tylko na rynku e-commerce, czy także w mediach.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

Źródło: ISBnews