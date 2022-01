Spółka 3H – działająca w branży konopnej – podpisała umowę na zakup linii do ekstrakcji alkoholowej, będący jednym z celów trwającej obecnie emisji akcji, promowanej na platformie Navigator Crowd, podało 3H.

Jednym z celów emisji był zakup komponentów do linii ekstrakcji etanolowej, co pierwotnie miało nastąpić w II kw. 2022 r. Jednak zarząd spółki już teraz dokonał pierwszych zamówień u partnerów i przelał pierwsze środki. W lutym do sprzedaży trafią również kolejne suplementy diety, podano.

„Obecny poziom zapisów na akcje nowej emisji gwarantuje już nam finansowanie na pierwsze, kluczowe cele, więc nie było powodów żeby czekać. Wiemy, co i jak chcemy robić. Na przełomie grudnia i stycznia podpisaliśmy umowę na zakup linii do ekstrakcji alkoholowej w szerokim zakresie temperatur wraz z niezbędnym osprzętem oraz zadatkowaliśmy ją zgodnie z podpisaną umową. W wyniku realizacji inwestycji spółka będzie jednym z nielicznych w Europie i prawdopodobnie jedynym w Polsce podmiotem używającym ekstrakcji w niskich temperaturach, co pozwoli na uzyskanie bogatszego w związki bioaktywne ekstraktu w porównaniu z ofertami obecnymi na rynku” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej 3H Andrzej Jasieniecki, cytowany w komunikacie.

Kolejnym elementem linii produkcyjnej ma być instalacja do destylacji molekularnej, której zakup planowany jest w III kwartale br. To na niej mają powstać kluczowe izolaty i ekstrakty.

„W naszych planach nic się nie zmienia. Niezależnie od tego, czy pozyskamy z emisji pełną kwotę czy nie, będziemy rozwijać się zgodnie z planem, być może trochę wolniej. Mamy gotowe scenariusze na każdy wariant. Oczywiście, chcielibyśmy sfinansować zakup instalacji do destylacji ze środków z obecnie trwającej emisji, ale wierzymy w potencjał projektu i nie wykluczamy finansowania ze strony wiodących akcjonariuszy” – dodał prezes Piotr Multan.

Jak podkreśla spółka, zainteresowanie polskich rolników uprawami konopnymi jest z roku na rok coraz większe, jednak wielu z nich rezygnuje w związku z bardzo restrykcyjnym prawem. 3H poinformowało, że dzięki współpracy z partnerem zabezpieczyła dostęp do surowca.

„Uprawy konopi siewnych w Polsce są bardzo rozdrobnione – wielu małych rolników na małych areałach. Według nas kluczowym aspektem jeśli chodzi o materiał roślinny są odpowiednie, legalne w UE odmiany konopi, gwarantujące najwyższe parametry zawartości CBD i innych fitokanabinoidów mniejszościowych, z czystych ekologicznie upraw. Staramy się zawsze myśleć do przodu, przewidywać zagrożenia i dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, przekuwać je w nasze przewagi konkurencyjne. Dzięki współpracy z naszym partnerem udało nam się zabezpieczyć dostęp do nowo zarejestrowanej, wysokowydajnej odmiany konopi (średnio trzykrotna ilość CBD w stosunku do innych legalnych w UE odmian), co pozwoli nam na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, znaczne obniżenie kosztów produkcji i podniesienie wydajności naszej instalacji bez konieczności kolejnych inwestycji” – oceniał członek zarządu 3H Marek Kulik.

Spółka uzyskała również zezwolenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego na wprowadzenie kolejnych produktów jako suplementów diety. Do sprzedaży trafią w lutym.

„Na początku grudnia 2021 firma 3H zgłosiła do GIS 13 z 16 oferowanych suplementów diety. Wcześniejsze 3 zostały zgłoszone w sierpniu 2021. W grupie wpisanych do rejestru produktów znalazły się olejki CBD o różnym stężeniu (5 produktów) oraz grupa produktów opartych o fitokannabinoidy mniejszościowe takie jak CBG, CBC, CBDV, CBN o różnych stężeniach i w różnych konfiguracjach z CBD. Szczegółowa lista zarejestrowanych produktów widnieje na stronie GIS. Produkty te będą dostępne na rynku polskim od połowy lutego” – poinformowała wiceprezes 3H Izabela Piątek.

Firma 3H to dystrybutor i producent półproduktów opartych na fitokannabinoidach (CBD, CBG, CBN, itd.), które oferuje na terenie Europy. W 2021 r. przekroczyła zaplanowane przychody o 10% i osiągnęła ponad 550 tys. zł oraz dodatni wynik na poziomie netto. Głównym kanałem dystrybucyjnym przewidzianym w strategii 3H jest sprzedaż B2B do producentów z własnymi markami kosmetyków, suplementów oraz podmiotów z branży spożywczej. Spółką kierują Piotr Multan (były prezes Travelplanet), Marek Kulik (obywatel Czech, jeden z pierwszych w Europie producentów ekstraktów z CBD) oraz Izabela Piątek (menadżer z 20-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowej).

Źródło: ISBnews