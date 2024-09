Polskie firmy są coraz bardziej przekonane do potencjału i narzędzi sztucznej inteligencji (AI). 30% przedsiębiorstw już wdrożyło technologie AI, a tylko w ciągu minionego roku adaptacja AI w polskich firmach urosła o 36%, osiągając najszybsze tempo wzrostu spośród krajów Unii Europejskiej – wynika z danych zaprezentowanych przez Amazon Web Services (AWS) podczas AWS Cloud Day w Warszawie.

AWS od 2022 roku zleca badanie adopcji nowoczesnych technologii cyfrowych w krajach europejskich. Punktem wyjścia jest ogłoszona w 2021 r. przez Komisję Europejską (KE) „Droga do Cyfrowej Dekady”, program transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. Obejmuje ona działania w 4 obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowy infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej firm, definiując konkretne cele do osiągnięcia przez kraje Unii i całej Unii Europejskiej.

Zaprezentowany na początku 2024 r. raport przygotowany przez niezależną firmę Strand Partners na zlecenie AWS, szacował, że utrzymanie tempa wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych może odblokować dodatkowe 576 mld złotych dla polskiej gospodarki do 2030 roku. Obecnie na zlecenie AWS została przygotowana aktualizacja raportu, opierająca się na badaniu obejmującym ponad 1000 polskich przedsiębiorstw. Według najnowszych danych 30% polskich firm obecnie wdraża rozwiązania AI, co oznacza 36% wzrost rok do roku – jest to najszybsze tempo wzrostu spośród krajów Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja już teraz wywiera znaczący wpływ na firmy, które z powodzeniem zintegrowały ją ze swoimi praktykami biznesowymi – 83% firm widzi pozytywny wpływ AI na wartość biznesową, a 79% na oszczędności kosztów.

Dzięki uwolnieniu potencjału sztucznej inteligencji, Polska ma okazję, aby stać się europejskim liderem w tej dziedzinie. Aby tego dokonać kluczowe będzie uzupełnienie luki w umiejętnościach oraz klarowne regulacje. Jednocześnie zwiększając inwestycje w sztuczną inteligencję, Polska może w pełni wykorzystać potencjał AI do napędzania wzrostu gospodarczego, budowania odporności cybernetycznej oraz cyfrowej transformacji biznesu. Co interesujące, najwięcej polskich firm korzysta z AI w sektorze obronnym. Może to wynikać ze szczególnego położenia geopolitycznego Polski. Dlatego tak istotne staje się u nas wykorzystanie nowych technologii do zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i nie tylko mówi Tomasz Stachlewski, dyrektor ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon Web Services (AWS)

Sektor obronny zdecydowanym liderem we wdrażaniu AI w Polsce

Spośród wszystkich sektorów objętych badaniem, na czoło wysuwają się firmy z sektora obronnego, gdzie 71% już wykorzystuje sztuczną inteligencję, a 86% jest świadomych jej potencjału. Ponad połowa badanych firm używa sztucznej inteligencji w więcej niż tylko jednym obszarze. Dominuje wykorzystanie AI do kontroli jakości, tworzenia treści oraz wykrywania nadużyć. Ankietowani z sektora obronnego wskazują, że największymi barierami na drodze do szybszej adopcji sztucznej inteligencji są trudności w rekrutacji odpowiednio wyszkolonych pracowników (41%) oraz brak jasnych regulacji prawnych (32%).

W dalszej kolejności ze sztucznej inteligencji korzystają firmy z branży produkcyjnej (47%) oraz usług finansowych (40%).

Branża finansowa korzysta z AI do analizy finansowej, analityki predykcyjnej oraz w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy z tego sektora stwierdzają, że korzystanie z AI doprowadziło do znacznej poprawy wydajności (55%) i podejmowania decyzji (48%) oraz oczekują, że dalsze wdrażanie AI w usługach finansowych będzie napędzane przede wszystkim obietnicą dalszego wzrostu wydajności.

W sektorze firm produkcyjnych, AI jest wykorzystywana głównie do obsługi klienta, kontroli jakości czy automatyzacji procesów. Firmy z tego sektora, które wdrożyły narzędzia AI widzą już wzrost wydajności wypływający z AI (62%), a blisko połowa firm zauważyła poprawę w podejmowaniu decyzji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce są mniej zaawansowane we wdrażaniu AI i tylko 25% z nich korzysta obecnie z narzędzi AI. MŚP które wdrożyły AI, wykorzystują ją głównie do analizy predykcyjnej (33%) i automatyzacji systemów (28%). Odnotowały już one pewne wymierne korzyści, w tym zwiększenie przychodów (33%) i obniżenie kosztów (33%).

Kompetencje cyfrowe poszukiwane

Niezależnie od reprezentowanej branży jako główną przeszkodę w adopcji sztucznej inteligencji firmy wskazują na problemy w rekrutacji odpowiednio wyszkolonych pracowników. Aby przezwyciężyć te trudności, 85% firm jest skłonnych zaoferować wyższe wynagrodzenie kandydatom przeszkolonym w zakresie sztucznej inteligencji, a średni proponowany wzrost wynagrodzenia wynosi 28%. Oprócz wiedzy w zakresie AI bardzo istotne i poszukiwane są także osoby posiadające kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz analizy danych.

Źródło: AWS