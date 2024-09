FFiL Śnieżka odnotowała 20,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 22,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 31,74 mln zł wobec 33,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,1 mln zł (spadek o 3,8% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,37 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 233,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 30,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 402,65 mln zł w porównaniu z 434,55 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 67,37 mln zł wobec 80,15 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Pomimo trudnych warunków zewnętrznych utrzymaliśmy nasz udział w krajowym rynku. W samym II kwartale br. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w Polsce o 4,1% do 161,5 mln zł. W analizowanym okresie zredukowaliśmy także zadłużenie w ujęciu długu netto do EBITDA, a wydatki capeksowe realizowaliśmy zgodnie z planem. Warto dodać, że wartość wypłaconej w maju dywidendy to blisko 40 mln zł, co dało 3,17 zł na jedną akcję” – powiedziała wiceprezes Joanna Wróbel-Lipa, cytowana w komunikacie.

W I półroczu 2024 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 16,4 mln zł wobec 7,4 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Poniesione nakłady były zgodne z planem inwestycyjnym na ten okres.

Na obniżenie zyskowności Grupy w I półroczu 2024 roku, oprócz spadku sprzedaży, wpływ miał wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 13% rok do roku. Rentowność EBITDA w I półroczu 2024 roku wyniosła 16,7%, co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. r/r. Grupa w analizowanym okresie wypracowała 48,4% rentowności brutto ze sprzedaży, czyli o 5,6 pkt proc. więcej rok do roku, pomimo trudnego otoczenia rynkowego, podano dalej.

Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 285,9 mln zł, czyli o 5,8% mniej r/r, stanowiąc 71% skonsolidowanych przychodów. W Ukrainie Grupa odnotowała zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 42,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r. Natomiast na Węgrzech przychody spadły o 18% r/r, osiągając wartość 53,2 mln zł, wskazała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 53,55 mln zł wobec 54,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2023 r. miała 857,77 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews