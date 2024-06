Bank Millennium pracuje nad nową strategią na lata 2025-2028, którą zamierza przedstawić w październiku tego roku, podał bank.

„Obecnie Bank Millennium jest na ostatniej prostej w realizacji obowiązującej strategii 'Inspirują nas ludzie’. Może się pochwalić pozytywnym wynikiem realizacji większości celów na rok 2024 i to przed wyznaczonym czasem. Notuje dobre wyniki biznesowe zarówno w bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Pracuje również nad nową strategią 2025-2028, którą zamierza przedstawić w październiku tego roku” – czytamy w komunikacie.

W maju br. prezes Joao Bras Jorge zapowiedział, że Bank Millennium chce ogłosić strategie wraz z wynikami finansowymi za III kw. Przedstawienie raportu za III kw. zaplanował na 29 października 2024 r.

Bank poinformował dziś, że jego zarząd podjął decyzję o zakończeniu realizacji planu naprawy, uruchomionego w następstwie wprowadzenia ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych w 2022 roku.

„Uruchomione w latach 2022-2024 działania pozwoliły podnieść wskaźniki kapitałowe do bezpiecznych poziomów. Nie było konieczności dokapitalizowania banku ze strony akcjonariuszy. Równocześnie bank osiągał w tym okresie bardzo dobre wyniki operacyjne, kontynuował realizację strategii oraz utrzymywał wysoki poziom innowacyjności i jakości obsługi klienta.

W ocenie zarządu, osiągnięte zostały wszystkie kluczowe założenia. W szczególności, wszystkie wskaźniki zdefiniowane w ww. planie osiągnęły bezpieczne poziomy, rentowność oraz wyniki finansowe Grupy Banku Millennium uległy trwałej poprawie, współczynniki kapitałowe zostały przywrócone do poziomów znacznie przekraczających minimalne wymogi regulacyjne, a bank oraz Grupa spełniają wymogi MREL, w tym wymogi dotyczące połączonego bufora, wymieniono w informacji.

„Dwa lata temu, kiedy uruchamialiśmy całą procedurę, jasno deklarowaliśmy, że silne fundamenty, które wspierają Bank, pozwolą nam w okresie planu naprawy normalnie się rozwijać. Dotrzymaliśmy słowa. W ubiegłym roku udostępniliśmy nową aplikację korporacyjną, właśnie wdrożyliśmy odświeżoną aplikację dla klientów detalicznych, powiększyliśmy bazę aktywnych klientów przekraczając poziom 3 mln , zrealizowaliśmy szereg programów sekurytyzacji. Złożony program naprawy i wysiłek całego zespołu Banku doprowadził do spełnienia wskaźników kapitałowych szybciej niż planowaliśmy. Wyjście z Planu Naprawy to nowy początek dla dalszego wzrostu biznesu i rozwoju banku” – skomentował Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

W maju br. Bank Millennium poinformował, że przygotowuje się do zakończenia realizacji planu naprawy i przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews