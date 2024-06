Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

„Rząd podniesie wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Specjalny program umożliwi im przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ok. 32 tys. osób. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Na zmianie skorzystają: pracownicy żłobków, pracownicy klubów dziecięcych, dzienni opiekunowie.

„Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 2 mld zł” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews