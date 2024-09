Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz National Development Investments (NRI), instytucja prorozwojowa z Czech, dołączyły do inicjatywy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), mającej na celu wspieranie spółek w fazie wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. BGK i NRI przeznaczyły po 20 mln euro na rzecz Funduszu Innowacji Inicjatywy Trójmorza (3SI Innovation Fund), podały BGK, NRI oraz EFI, który jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

„EFI z zadowoleniem przyjmuje BGK i NRI jako pierwszych inwestorów w Funduszu Innowacji Inicjatywy Trójmorza. Fundusz połączy zasoby krajowe w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej w celu zwiększenia konkurencyjności, umożliwienia szybszej integracji rynku wewnętrznego UE i przyspieszenia działań na rzecz klimatu. Fundusz zapewni ważny impuls dla innowacji, pomoże tworzyć nowe produkty i usługi, a także nowe miejsca pracy” – powiedział zastępca dyrektora generalnego EFI Roger Havenith, cytowany w komunikacie.

Fundusz Innowacji Inicjatywy Trójmorza, który docelowo ma objąć do dziewięciu krajów w regionie i dysponować kwotą 180 mln euro, będzie inwestować w fundusze private equity, venture capital i prywatne fundusze kredytowe. Dodatkowe finansowanie z EFI podwoi wartość Funduszu, którego celem jest zmobilizowanie około 1 mld euro nowego finansowania dla wzmocnienia rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, podano także.

„Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, także tych innowacyjnych, jest częścią misji BGK. Z tego względu inicjatywa EFI o powołaniu nowego funduszu funduszy spotkała się z naszym dużym zainteresowaniem. Zgromadzony kapitał pozwoli nam rozwijać ekosystem inwestycji kapitałowych oraz przyznawać dostęp do finansowania spółkom na późniejszych etapach rozwoju. W ten sposób polskie firmy będą mogły uzyskać alternatywne źródła finansowania. Three Seas Initiative Innovation Fund w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności gospodarczej. Jako polski bank rozwoju chcemy angażować się w takie międzynarodowe inicjatywy, które zacieśniają relacje między EFI a bankami z regionu Trójmorza” – dodał prezes BGK Mirosław Czekaj.

Funduszu Innowacji Inicjatywy Trójmorza jest wzorowany na inicjatywie EFI z 2017 r.: Central Europe Fund of Funds (CEFoF), który umożliwił pięciu uczestniczącym krajom – Austrii, Czechom, Węgrom, Słowenii i Słowacji – zmobilizowanie 700 mln euro, a tym samym zwiększenie inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji w regionie.

Źródło: ISBnews