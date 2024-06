Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oficjalnie podpisał podczas konferencji Ukraine Recovery Conference w Berlinie listy intencyjne dot. zwiększenia środków programu EU Support for Ukrainian Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) z Komisją Europejską (KE) oraz dot. kontynuacji współpracy z ukraińskim KredoBankiem, podał BGK.

BGK wraz z należący do Grupy PKO BP ukraińskim KredoBankiem od 2023 r. realizują projekt wsparcia sektora MŚP. Program został doceniony przez Komisję Europejską, która w czasie konferencji w Berlinie zdecydowała o przyznaniu dodatkowych 20 mln euro na dalszą realizację projektu. Dzięki instrumentowi, który BGK realizuje ze środków KE, ukraiński bank może udzielać kredytów firmom działającym na terenie Ukrainy. Nowa edycja programu, poza kontynuowaniem współpracy z KredoBankiem zakłada włączenie kolejnej instytucji finansowej w Ukrainie, podano.

„Komisja Europejska uruchamia środki dla walczącej Ukrainy, to ważny krok dla odbudowy tego kraju. Pokazane dzisiaj – w postaci konkretnych działań wsparcie dla Ukrainy to nowe otwarcie. Cieszę się, że jako Bank Gospodarstwa Krajowego będziemy aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu tych środków. To dla nas nowy etap współpracy z Komisją Europejską, wierzę że nasze wspólne działania zapewnią realne wsparcie ukraińskiej gospodarce” – powiedział p.o. prezesa BGK Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

„Od pierwszych dni wojny na pełną skalę jesteśmy ramię przy ramieniu z ukraińskimi przedsiębiorstwami i polskim biznesem działającym na Ukrainie. Wsparcie finansowe udzielane przez KredoBank w postaci pożyczek i dotacji pomaga zapewnić rentowność krytycznych sektorów ukraińskiej gospodarki. BGK i należący do Grupy PKO BP ukraiński KredoBank przy wsparciu Unii Europejskiej rozpoczęły współpracę w styczniu 2023 r. Do tej pory udało nam się w ramach tego projektu udzielić pożyczek klientom na łączną kwotę 19,6 mln euro, z których ponad 60% to kredytobiorcy z najbardziej zagrożonych obszarów” – dodał prezes KredoBanku Jacek Szugajew.

Trójstronna współpraca polega na tym, że KE przeznacza środki na zabezpieczenie przez BGK akcji kredytowej KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Działanie umożliwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – głównie na terenach położnych blisko strefy wojennej, gdzie szczególnie trudno o dostęp do finansowania bankowego.

Źródło: ISBnews