Bank Pocztowy, jako pierwszy bank w Polsce, przeniósł swoją bankowość elektroniczną do chmury Amazon Web Services (AWS), podał bank.

„Wykorzystanie chmury obliczeniowej to jeden z elementów przyjętej przez Bank Pocztowy strategii w obszarze technologii informacyjnych. Nie tak dawno bank wdrożył nowy system CRM, którego pierwszy etap został ukończony w rekordowe 4 miesiące – było to możliwe m.in. dzięki postawieniu na rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej. Przeniesienie bankowości elektronicznej do chmury również pozwoli nam sprawniej udostępniać nowe funkcjonalności. Otwiera nam drzwi do wykorzystania chociażby nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Warto zauważyć, że jesteśmy pierwszym polskim bankiem, który przeniósł bankowość elektroniczną do chmury AWS” – powiedział dyrektor Biura Zarządzania IT w Banku Pocztowym Jacek Presz, cytowany w komunikacie.

Bank Pocztowy zakończył przenoszenie bankowości elektronicznej do chmury Amazon Web Services (AWS). Daje ona dostęp do gotowych do wykorzystania usług, co pozwala na szybszy rozwój opartych na niej rozwiązań i umożliwia wysoki poziom automatyzacji w IT, podano w materiale.

Chmura, z której korzysta bank, pozwala zautomatyzować znacznie więcej czynności niż miałoby to miejsce w przypadku zarządzanej własnymi siłami serwerowni. Kolejne wydania bankowości elektronicznej Banku Pocztowego wdrażane są we w pełni automatycznym procesie. Procesy tak zwanej ciągłej integracji i ciągłego wdrażania pozwalają zaoszczędzić czas administratorów, unikać błędów i skrócić czas potrzebny na udostępnienie nowej wersji aplikacji, wskazano także.

Aktualnie Bank Pocztowy pracuje m.in. nad rozwojem swojego marketu cyfrowego 2.0 już w chmurze AWS. Pozwoli to na udostępnienie na tej platformie sprzedaży online w bankowości elektronicznej i mobilnej większej liczby produktów w znacznie krótszym czasie, zakończono.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews