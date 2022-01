Cargotor – spółka z grupy PKP Cargo, planowana do sprzedaży na rzecz PKP PLK – złożyła do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wniosek o dofinansowanie budowy Parku Logistycznego Małaszewicze z funduszu CEF 2, podało Ministerstwo Infrastruktury(MI). Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł, a udział dofinansowania 50%.

„Park Logistyczny Małaszewicze będzie w całości finansowany ze środków publicznych, obejmujących także dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu, Cargotor ubiega się o dofinansowanie z funduszu CEF 2, które wynosi 50%. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2023 rok” – czytamy w komunikacie.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Remont torów pozwoli na przyjmowanie pociągów o długości 1 050 m dla standardu 1 520 mm i 750 m dla standardu 1 435 mm. Zwiększy się również prędkość pociągów – z 20 do 40 km/h. To wszystko sprawi, że znaczenie Parku Logistycznego Małaszewicze jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, a także przyczyni się do wzrostu przychodów skarbu państwa oraz polskiej gospodarki, podkreśla resort.

„Zakończyły się prace przygotowawcze do modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. To krok milowy i ważne wydarzenie. Spółka Cargotor, która realizuje projekt, składa wniosek o dofinansowanie unijne dla prac wykonawczych. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję, gdyż Polska powinna czerpać korzyści ze swojego wyjątkowego położenia geopolitycznego” – dodał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w materiale.

Resort informuje, że przygotowania do realizacji projektu Cargotor przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przed złożeniem wniosku spółka zakończyła prace związane z przygotowaniem studium wykonalności, opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

Rząd rozpoczął już prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w I kw. br. przyjęcie projektu, który ma umożliwić stworzenie ram prawnych modernizacji infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze i nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w Cargotor sp. z o.o.,

W grudniu ub.r. PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie zainteresowania przez spółki podjęciem działań zmierzających do nabycia przez PKP PLK od PKP Cargo 100% udziałów w Cargotor. Strony deklarowały zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

Źródło: ISBnews