CCC podpisało aneks do umowy wspólnych warunków finansowania (CTA) z instytucjami finansującymi grupę kapitałową CCC, tj. z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem (pełniącym funkcję agenta), PKO Bankiem Polskim oraz Santander Bank Polska, podała spółka. Umowa przedłużyła kredyt w wysokości do 250 mln zł udzielony na podstawie CTA do 27 października 2024 r. Ponadto spółka podpisała aneks do umowy kredytowej w kwocie 885 962 000 zł z 2 czerwca 2021 r., w ramach którego spółka zobowiązała się zmniejszyć zadłużenie o 320 mln zł do końca 2023 r.

„W umowie kredytu emitent zobowiązał się ponadto zredukować zadłużenie finansowe grupy kapitałowej CCC (z wyłączeniem Grupy Modivo) w trakcie i do końca 2023 r. o kwotę 320 000 000 zł, przy założeniu, że najpóźniej do dnia 27 lutego 2023 r. zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia kredytodawców w kwocie 535 702 600 zł, zabezpieczona gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP do kwoty 428 562 080 zł” – czytamy w komunikacie.



W umowie CTA oraz umowie kredytu wprowadzono również zmiany w zakresie wskaźników finansowych, ujednolicając je ze wskaźnikami przyjętymi w warunkach emisji obligacji, podano również.



Uzgodnione zmniejszenie zadłużenia stanowi część strategii CCC dotyczącej ograniczenia jego poziomu, w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności wysokich stóp procentowych. W tym celu spółka kontynuuje intensywne prace w ramach poprawy cyklu konwersji gotówki poprzez redukcję rotacji zapasów oraz zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych. Jednocześnie spółka optymalizuje plany inwestycyjne oraz analizuje różne możliwości pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych, nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Modivo (IPO), podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Źródło: ISBnews