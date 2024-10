CoinEx, globalna giełda kryptowalut, ma przyjemność ogłosić swój udział w czwartej edycji CryptoSphere, która odbędzie się 5 października 2024 roku we Wrocławiu. Jako Złoty Sponsor wydarzenia, CoinEx będzie miał fizyczne stoisko, co oznacza jego pierwsze oficjalne pojawienie się na wystawie offline w Polsce.

Zaangażowanie CoinEx w CryptoSphere zbiega się z jego niedawnym strategicznym wejściem na polski rynek. W maju 2024 roku CoinEx z powodzeniem uzyskał rejestrację Virtual Asset Service Provider (VASP) od polskich władz, co jeszcze bardziej wzmocniło jego zaangażowanie w zgodność i bezpieczeństwo w regionie. Po uzyskaniu tej zgody CoinEx oficjalnie wszedł na polski rynek we wrześniu.

Wydarzenie Cryptosphere 2024

Oczekuje się, że CryptoSphere 2024 przyciągnie ponad 700 uczestników, w tym ponad 20 prelegentów i ponad 10 wystawców, co czyni go kluczową platformą dla entuzjastów blockchain, programistów i inwestorów. Rola złotego sponsora CoinEx podkreśla jego zaangażowanie we wspieranie innowacji blockchain i rozszerzanie swojej obecności na wschodzących rynkach europejskich. Uczestnicy mogą odwiedzić stoisko CoinEx, aby zapoznać się z jego kompleksową ofertą usług kryptograficznych, poznać przyjazną dla użytkownika platformę handlową i zaangażować się w dyskusje z przedstawicielami CoinEx.

Jako kluczowy gracz w globalnym krajobrazie kryptowalut, udział CoinEx w CryptoSphere podkreśla jego wysiłki na rzecz wypełnienia luki między technologią Blockchain a przyjęciem do głównego nurtu w Polsce. Zapewniając bezpieczne, szybkie i przejrzyste rozwiązania handlowe, CoinEx pozycjonuje się jako zaufana platforma dla polskich użytkowników chcących wejść w świat cyfrowych aktywów.

Udział CoinEx w CryptoSphere 2024 stanowi ważny kamień milowy w jego strategii ekspansji w Polsce i szerszym regionie europejskim. Angażując się bezpośrednio w lokalne społeczności i interesariuszy podczas tego kluczowego wydarzenia, CoinEx ma wzmocnić swoją obecność w Polsce, jednocześnie promując korzyści płynące z technologii blockchain. Firma szuka możliwości spotkania się z uczestnikami i wniesienia wkładu w dynamiczne dyskusje kształtujące przyszłość kryptowalut w Polsce.

O giełdzie CoinEx

Założona w 2017 roku CoinEx to globalna giełda kryptowalut, której celem jest ułatwienie handlu. Platforma zapewnia szereg usług, w tym handel spot i futures, handel z depozytem zabezpieczającym, swapy, automatycznych animatorów rynku (AMM) i usługi zarządzania finansami dla ponad 10 mln użytkowników w ponad 200 krajach i regionach. Od momentu powstania CoinEx konsekwentnie przestrzega zasady „przede wszystkim użytkownik”. Ze szczerym zamiarem pielęgnowania sprawiedliwego, pełnego szacunku i bezpiecznego środowiska handlu kryptowalutami, CoinEx umożliwia osobom o różnym poziomie doświadczenia łatwy dostęp do świata kryptowalut poprzez oferowanie łatwych w użyciu produktów.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Rynki kryptowalut są wysoce zmienne i podlegają znacznym wahaniom cenowym. Inwestycje w kryptowaluty mogą prowadzić do całkowitej utraty zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić własną analizę i rozważyć zasięgnięcie porady profesjonalisty.

Artykuł sponsorowany