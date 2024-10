Eksport spadł o 0,7% r/r do 25,54 mld euro w sierpniu 2024 r. i spadł o 5,5% w ujęciu miesięcznym, wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, eksport w roku 2024 może zwiększyć się o 1,1% r/r do 337,7 mld euro, a w roku 2025 – o 10,4% r/r do 372,9 mld euro.

W ostatnich dwunastu miesiącach dominowała ujemna roczna dynamika eksportu. Tak było również w maju i czerwcu, jednak lipiec przyniósł przełamanie niekorzystnej tendencji. Po chwilowym pogorszeniu w sierpniu – w czterech ostatnich miesiącach roku dynamika eksportu powinna być znów dodatnia, podała Izba.

„W ostatnich latach sierpień to zazwyczaj okres kontynuacji ograniczania aktywności eksportowej z lipca. Sporo firm produkcyjnych właśnie w sierpniu przechodzi doroczne przeglądy ciągów technologicznych, co jest wykorzystywane by załogę wysłać na urlop w jednym czasie (mniejsza jest więc sprzedaż i popyt na dobra o charakterze zaopatrzeniowym). Co ważne częściej nawet dotyczy to firm odbiorców naszego eksportu – niż producentów u nas. Skala korekty sierpniowej związana jest z tym co działo się w lipcu. W roku bieżącym w lipcu korekta była niewielka, stad w sierpniu oczekiwana jest głębsza. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W roku ubiegłym było odwrotnie (duży spadek notowano w lipcu, niewielki zaś w sierpniu). W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży pogorszy się do ujemnych -0,7% w sierpniu po dodatnich +4,6% w lipcu” – czytamy w raporcie.

„Choć nieco słabiej niż dla lat 2022-2023, to wciąż pozytywnie wspierać będą nasz eksport perturbacje z łańcuchami dostaw. Skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do utrzymywania zamówień u nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego wschodu). Mimo ostatniego osłabienia wciąż mocną (w porównaniu do wieloletniej średniej) pozostaje wycena dolara. To premiuje nasz eksport w stosunku do oferty konkurentów z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Oczywiście efekt ten jest słabszy niż jeszcze kilka kwartałów temu” – powiedział główny ekonomista KIG Piotr Soroczyński, cytowany w komunikacie.

Według najnowszych szacunków KIG, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 337,7 mld euro, tj. o 1,1%, a w roku 2025, wynosząc 372,9 mld euro, może być wyższy niż rok wcześniej o 10,4%, podano w materiale.

Źródło: ISBnews