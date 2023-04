Vela Poland sprzedaje Polakom nieruchomości w Hiszpanii. Już teraz wielu klientów spółki jest jednocześnie jej akcjonariuszami. Podmiot zapowiada niebawem debiut giełdowy.

„Nieruchomości w Hiszpanii – te stricte nieruchomości pod palmą, czyli typowo turystyczne – one są cały czas bardzo atrakcyjne cenowo. Od tego się zaczęło. Widząc, że nieruchomości w Hiszpanii, gdzie mamy ponad 300 dni słonecznych w roku, są w podobnych cenach – stwierdziliśmy, że fajnie iść w tym kierunku i spróbować zachęcić Polaków do zakupu takich nieruchomości” – mówi Michał Ćwierzyk, Prezes Zarządu, Vela Poland SA.

„To, co zauważyliśmy, pracując z klientami, to to, że często inwestorzy, którzy inwestują w nieruchomości, również inwestują w różne inne aktywa. Wielu z naszych klientów jest również naszymi akcjonariuszami” – dodaje Michał Uherek, Dyrektor Inwestycyjny, Vela Poland SA.

