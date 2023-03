Uszczelnienie systemu weryfikacji kierowców poprzez cyfryzację oraz bezpośrednią kontrolę identyfikatorów kierowców taxi to główne rekomendacje z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR pt. „Bezpieczeństwo przewozów taksówką na aplikację. Aktualny stan i konieczne zmiany”. Rynek przewozów osób na aplikację dynamicznie rośnie. O ile w 2018 r. był on wart 870 mln zł, to już w 2022 r. wartość ta wzrosła do 2,5 mld zł przy liczbie przejazdów sięgającej 112 mln. Kolejne lata przyniosą dalszy rozwój – wartość przewozów na aplikację w 2025 ma wynieść 4,7 mld zł.

„Wraz ze wzrostem liczby i wartości przewozów realizowanych na aplikację wzrosła również liczba przypadków przestępstw o charakterze seksualnym popełnianych w autach zamawianych przez aplikację. Ich ofiarami są najczęściej kobiety – w 2022 r. odnotowano kilkadziesiąt tego typu zdarzeń, co oznacza średnio jeden przypadek na ok. 3 mln przejazdów. Żeby zapobiec podobnym sytuacjom rząd przygotował niedawno nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo. […] Planowana nowelizacja przepisów nie zapewnia jednak efektywnych narzędzi do weryfikacji kierowców świadczących przewozy. Jednym z kluczowych rozwiązań jest dodanie do procedowanych obecnie przepisów dodatkowego dokumentu do weryfikacji bezpośredniej w postaci identyfikatora kierowcy taxi (oprócz dowodu tożsamości i prawa jazdy) w tych miastach, gdzie obowiązuje identyfikator” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Dodatkowym rozwiązaniem powinno być też stworzenie cyfrowych rejestrów licencji pojazdów i kierowców, do czego można wykorzystać już istniejące rejestry jak CEPiK czy CEIDG, wskazano.

„Przetwarzanie oraz możliwość wymiany danych przez pośredników dadzą znacznie lepszy efekt, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa. Dane zebrane w jednym miejscu mają potencjał do generowania wartości ekonomicznej i społecznej, w tym przypadku dotyczącej bezpieczeństwa o dużo większym znaczeniu niż prosta suma rozproszonych informacji” – skomentował prezes ZDG TOR Adrian Furgalski, cytowany w materiale.

TOR przypomina, że obecnie na ostatnim etapie legislacyjnym jest nowelizacja przepisów, która wprowadza dodatkowe obowiązki weryfikacji kierowców przez pośredników w przewozach osób. Operatorzy aplikacji już wkrótce będą mieli obowiązek m.in.:

– osobistej weryfikacji dokumentów dotyczących kierowców

– późniejszego sprawdzania tożsamości w czasie rzeczywistym.

Operatorzy popularnych aplikacji już wdrożyli rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na zasadzie samoregulacji. Różnią się one między poszczególnymi aplikacjami. Zasady stosowane przez trzech operatorów przeanalizowanych w raporcie (Uber, Bolt, Free Now) już teraz idą dalej niż proponowane w przepisach zmiany. Rozwiązania stosowane w poszczególnych aplikacjach ze względu na brak jednolitego standardu, będą różnić się skutecznością. Ich ujednolicenie na podstawie najlepszych praktyk za pomocą konkretnych przepisów wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo przejazdów taksówkami, podsumowano.

Źródło: ISBnews