Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) powołała do zarządu Dagmarę Wieczorek-Bartczak z dniem 1 lutego 2022 r. celem przygotowania BFG do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, podał BFG.

„Prace nad nową unijną dyrektywą, która wprowadza narzędzie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń są na dość wczesnym etapie, jednakże ze względu na już widoczne bardzo ogólne zapisy dyrektywy, dające możliwości tworzenia modeli działania organu resolution dopasowanego do rynku danego kraju członkowskiego, warto już teraz zacząć przygotowania, aby rozwiązania, które zaimplementujemy do polskiego porządku prawnego były zarówno dostosowane do celów restrukturyzacji, jak i najefektywniejsze dla branży. Kluczowa dla tego projektu będzie dobra współpraca z nadzorem i ubezpieczycielami” – powiedziała Wieczorek-Bartczak, cytowana w komunikacie.

Pod koniec 2021 r. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) powierzył BFG mandat do tworzenia organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń. Ma to związek z toczącymi się na forum Komisji Europejskiej pracami nad uchwaleniem Dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.

Źródło: ISBnews