Ailleron utworzył w Hiszpanii spółkę pośrednio zależną – Software Mind, S.L. z siedzibą w Madrycie, podała spółka.

„Utworzenie Software Mind, S.L. związane jest z planami Software Mind dotyczącymi intensyfikacji działań w obrębie Półwyspu Iberyjskiego oraz realizacji nowych kontraktów. Spółka zależna będzie prowadzić działalność w sektorze IT, implementując dotychczas stosowane w ramach grupy rozwiązania software’owe na rynku informatycznym oraz świadczyć usługi w zakresie wsparcia produktów software’owych. Zawiązanie spółki zależnej wpisuje się w działalność operacyjną i strategię grupy, zmierzającą do wdrażania autorskich rozwiązań i świadczenia najwyższej jakości usług IT na rynku międzynarodowym” – czytamy w komunikacie.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

Źródło: ISBnews