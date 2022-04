Rada nadzorcza Energi z Grupy PKN Orlen delegowała członka RN Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki na okres trzech miesięcy, podała Energa.

Daniel Obajtek będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji (która rozpocznie się od dnia następnego po dniu odbycia walnego zgromadzenia Energi zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021) w okresie od 21 kwietnia 2022 roku do 21 lipca 2022 roku, poinformowano.



Daniel Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa zarządu spółki bez pobierania wynagrodzenia, zastrzeżono także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews