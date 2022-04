Grupa Kęty zakłada stabilny, wysoki popyt na swoje wyroby w II kw. i liczy na sprzedaż o 40-50% wyższą r/r, poinformował wiceprezes Rafał Warpechowski. Ewentualnej aktualizacji prognozy na 2022 r. grupa może dokonać przy okazji szacunkowych wyników za II kw. br.

„Sytuacja w Ukrainie powoduje, że wszystko, co prezentujemy, jest obarczone dużym ryzykiem i z dokładnością do tego, co się wydarzy, możemy mówić o naszych prognozach. Ale z tego, co widzimy, popyt na nasze wyroby wygląda na stabilny i jest dziś bardzo wysoki. W związku z czym, jeśli zapewnimy dostępność naszych instalacji, to sprzedaż powinna być ok. 40-50% wyższa r/r [w II kw.]” – powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Dodał, że w związku z wzrostami cen spółka wprowadziła podwyżki dla klientów.

„Będzie to okres obserwowania, w jakim stopniu będzie to wywoływało presję na marże i limitowało możliwość zachowania bardzo wysokiej rentowności” – dodał.

Podkreślił, że grupa koncentruje się obecnie na zapewnieniu dostępności instalacji.

Spółka rozważy aktualizację rocznej prognozy dopiero szacując wyniki za II kw. br.

„Niepewność jest ogromna. Minimalny czas to II kw., kiedy będziemy szacowali wyniki II kw., być może będziemy myśleli o aktualizacji, o ile wyniki będą na tyle dobre, że roczna prognoza będzie się odchylała” – powiedział wiceprezes.

„Na pozostałą część roku pozostaje do wydania ok. 400 mln zł capex. To ogromne wyzwanie, szczególności w przypadku projektów budowlanych w obecnej sytuacji, ale wydaje nam się, że mamy wszystko bardzo dobrze zaplanowane i do końca roku plan wykonamy” – wskazał także Warpechowski.

W grudniu 2021 r. Grupa Kęty podała, że prognozuje osiągnięcie w 2022 r. 5 415 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 4 556 mln zł zakładanych w 2021 r., 653 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wobec odpowiednio: 734 mln zł) 826 mln zł wyniku EBITDA (wobec 886 mln zł) i 549 mln zł zysku netto (wobec 582 mln zł). Nakłady inwestycyjne szacowane na 2022 r. to 497 mln zł.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews