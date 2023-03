Dino Polska dostrzega, że klienci stali się bardziej wrażliwi cenowo, i stara się ich przyciągać zarówno zmianami w zakresie asortymentu (w produktach marki własnej i marek obcych), jak i promocjami, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Konsument jest bardziej wrażliwy cenowo, robi bardziej przemyślane zakupy, ale pracujemy cały czas zarówno nad asortymentem, jak i nad promocjami tak, żeby wybierał naszą sieć. […] Pracujemy cały czas nad doborem asortymentu tak, by klient miał co wybrać i to zarówno w ramach rozwoju marki własnej, jak i szukania produktów brandowych” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Zwrócił uwagę na to, że grupa ma do czynienia z wysoką inflacją po stronie dostawców.

„Z jednej strony, widzieliśmy dużą presję, jeśli chodzi o inflację, w kanale dostaw. Z drugiej strony, cały czas prowadzimy politykę benchmarkowania się cenami do największych sieci i widzimy, że faktycznie miało to wpływ na marżę brutto, ale naszym zdaniem osiągnęliśmy bardzo dobry efekt w postaci wysokich wolumenów sprzedaży i wysokiego wzrostu sprzedaży w IV kwartale” – wskazał członek zarządu.

W związku z presją inflacyjną nie wykluczył dalszej presji związanej z marżą brutto.

„Natomiast zamierzamy pracować nad kosztami i – tak jak wspomnieliśmy – chcielibyśmy osiągnąć wysoki dwucyfrowy like-for-like, który powinien wspomagać rozwodnienie kosztów” – podsumował Krauze.

W opublikowanym wczoraj wieczorem raporcie rocznym Dino Polska napisało, że liczy w tym roku na silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL, ale zapewne niższy niż uzyskany w ub.r. (28,5%). Spółka wskazywała też, że liczy, iż utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej będzie pomagać w utrzymaniu marży EBITDA za 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r. Marża EBITDA wyniosła w ub.r. 9,3% wobec 9,5% rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

