ING Bank Śląski w ramach umowy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski o kredyty technologiczne finansujące wdrożenie nowych technologii, podał bank. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do 31 maja.

„Niesłabnące zainteresowanie klientów kredytem technologicznym pokazuje stałe zapotrzebowanie na finansowanie wdrażania nowych rozwiązań wprowadzających coraz lepsze produkty bądź usługi. Bank niezmiennie wspiera kreatywność klientów pomagając w komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i wzmacnianiu konkurencyjności” – powiedziała wiceprezes banku Ewa Łuniewska, cytowana w komunikacie.

ING Bank Śląski w ramach współpracy z BGK przyjmuje wnioski o kredyty technologiczne finansujące wdrożenie nowych technologii. Po przyznaniu promesy kredytu przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dotację w formie premii technologicznej, która po zrealizowaniu projektu spłaci część kredytu technologicznego z finansowaniem innowacji technologicznych, podano

Jak wynika z komunikatu przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie wdrażania nowych technologii z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (2021-2027) do 31 maja.

Budżet jaki został alokowany na wsparcie nowych technologii to 578 mln zł. Bank może sfinansować do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kwota dofinansowania, która jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,48 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews