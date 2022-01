Enchem Poland zainwestuje 240 mln zł w produkcję roztworów elektrolitycznych do akumulatorów samochodowych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (TSSE), podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Jest to setna decyzja w TSSE, a jednocześnie trzecia największa inwestycja koreańska w tarnobrzeskiej strefie od początku działania Polskiej Strefy Inwestycji.

„Euro-Park Kobierzyce, w którym decyzje o wsparciu wydaje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, od lat przyciąga innowacyjne firmy. W jego ramach działa już koreański LG Energy, który produkuje baterie do samochodów elektrycznych. Teraz strefa zyskuje kolejną inwestycję, koreańskie przedsiębiorstwo – Enchem rozbuduje prowadzony przez siebie zakład, zwiększając moce produkcyjne blisko czterokrotnie. Spółka na inwestycje przeznacza aż 240 mln zł. Będzie produkować sól litu, wykorzystywaną w produkcji baterii do samochodów elektrycznych, będzie współpracować z LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. To dowodzi, że Euro-Park Kobierzyce to nie tylko miejsce prowadzenia działalności, ale także miejsce nawiązywania ścisłej współpracy firm” – powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

„Sól litu jest jednym z głównych składników używanych do produkcji elektrolitu do baterii, jak również do samej produkcji baterii do aut elektrycznych. Ze względu na sytuację geopolityczną i trudności w dostępie do surowca na rynkach światowych będziemy produkować ten komponent we własnym zakresie. W ten sposób zabezpieczymy ciągłość produkcyjną elektrolitu i co za tym idzie baterii, pozwalając na bezprzestojowe dostawy do głównych odbiorców – producentów baterii do aut elektrycznych, m.in. dla LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. Będziemy jedynym producentem soli litu w Europie” – dodał dyrektor generalny Enchem Poland Byung Won Lee.

