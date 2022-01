Siatka połączeń FlixBus Polska obejmie ok. 190 miast w Polsce i ponad 200 w Europie w 2022 r., wobec odpowiednio ok. 150 i 180 w ubiegłym roku, poinformowali przedstawiciele przewoźnika. FlixBus szacuje, że w tym roku jego pojazdy przejadą dwa razy więcej kilometrów niż w 2020 r. i więcej niż w przed-pandemicznym 2019 r.

„Liczba [obsługiwanych z Polski] krajów się nie zmieni, ale zakładamy, że jesteśmy w stanie podwoić liczbę zrealizowanych kilometrów i są realne szanse, by jeździć więcej niż w 2019 r.” – powiedziała dyrektor rozwoju Kamila Zalewska podczas konferencji prasowej.

Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu ponad 120 linii krajowych i międzynarodowych wobec ok. 100 w 2021 r., zwiększeniu częstotliwości na wybranych liniach i dodaniu nowych miast do siatki.

„Myślę, że to bardzo realne cele, po tym jak nauczyliśmy się radzić sobie z pandemią” – podkreśliła dyrektor.

Obecnie – w „niskim sezonie” – FlixBus obsługuje w Polsce 70 linii, łączących ok. 100 miast w Polsce i 150 w 12 innych krajach.

Latem w ofercie połączeń pojawią się zupełnie nowe, bezpośrednie relacje międzynarodowe, takie jak: Zielona Góra – Berlin, Kraków – Paryż, Białystok – Praga. Do zielonej siatki dołączą też kolejne miasta w Polsce, m.in.: Brzesko, Chełm, Ostrów Mazowiecka, Pabianice czy Ryki. Rozbudowanie siatki będzie także dotyczyć wzbogacenia oferty międzynarodowej, w tym również do krajów bałtyckich. Obecnie trwa wdrożenie 29 krajowych linii w Estonii, w ramach współpracy partnerskiej z firmą Go Bus. Dodatkowo, w tym roku firma planuje skupić się na zwiększeniu oferty połączeń lotniskowych, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

Dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich Michał Leman poinformował, że w ubiegłym roku 78% pasażerów podróżowało na liniach krajowych. Z FlixBusem współpracowało 30 partnerów z 890 kierowcami i ponad 210 autobusami. Przejechały one 24 mln km.

FlixMobility to operator połączeń, oferujący podróże za pośrednictwem autobusów FlixBus, pociągów FlixTrain oraz usługi FlixCharter. Na całym świecie miał 30 mln pasażerów w 2021 r. Polska jest jednym z pięciu najważniejszych rynków FlixMobility.

Źródło: ISBnews