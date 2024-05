Grupa Azoty podpisała aneks do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi z 2 lutego br. z późniejszymi zmianami wraz ze zgodami finansujących na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie, podała spółka. Okres obowiązywania porozumienia został wydłużony do 30 lipca br. (poprzednio wydłużono go do 28 maja 2024 r.).

„Podpisanie porozumienia to dobra wiadomość. Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji. Warto zauważyć, że poprzednie aneksy były zawierane na jeden miesiąc. Mamy konkretny harmonogram działań na najbliższe tygodnie, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy” – powiedział wiceprezes Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie.

„Zawarcie aneksu do porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia. porozumienie, za zgodą instytucji finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Aneks z datą obowiązywania od 28 maja br. został podpisany z następującymi instytucjami finansującymi: PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Santander Bankiem Polska, Caixabank Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas Bankiem Polska, Santander Factoring i Banco Santander Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wymieniono w informacji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews