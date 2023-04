Grupa Pepco podtrzymuje, że wzrost wyniku EBITDA (według MSSF16) w roku obrotowym 2022/2023, przy założeniu stałych kursów walutowych, będzie kilkunastoprocentowy. Nowe sklepy w Europie Śr.-Wsch. mają istotny pozytywny wpływ na całkowite wyniki Grupy, która osiąga tam wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 85%, przekazało ISBnews biuro prasowe Dealz Poland. Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie ok. 20 000 sklepów wszystkich marek Grupy w Europie.

„Zakładając, że otoczenie makroekonomiczne będzie funkcjonować zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jesteśmy na dobrej drodze by jako Pepco Group osiągnąć w roku obrotowym 2022/2023 rezultaty spójne z dotychczasowymi, z wyższym celem otwarć nowych sklepów i solidną bazą dla wyników LFL dla Pepco, Poundland i Dealz Polska. Sądzimy, że wzrost wyniku EBITDA (według MSSF16) w roku obrotowym 2023, przy założeniu stałych kursów walutowych, będzie kilkunastoprocentowy. Byłoby to zgodne z efektami osiągniętymi w I kwartale roku obrotowego, zakończonym 31 grudnia 2022 r.” – przekazało ISBnews biuro prasowe Dealz Poland.

Przedstawiciele biura prasowego podkreślili też, że w ubiegłym roku obrotowym inwestycje w modernizację sklepów wszystkich marek Pepco Group wyniosły 58 mln euro, przy utrzymujących się wysokich zwrotach z inwestycji i krótkich okresach zwrotu.

„Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie około 20 000 sklepów łącznie, dla wszystkich marek Grupy w całej Europie. Nowe sklepy w Europie Środkowo-Wschodniej mają istotny pozytywny wpływ na całkowite wyniki Grupy – osiągamy tam wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 85%” – podano.

Grupa będzie też kontynuować renowacje sklepów Dealz w Polsce, bo zarówno osiągany zwrot finansowy, jak i opinie klientów są bardzo pozytywne. Do końca roku Dealz planuje podwoić liczbę sklepów w Polsce do 340.

„W roku obrotowym 2021/2022 (kończącym się w październiku 2022 r.) rozszerzyliśmy działalność marki Dealz w Polsce o 65 nowych sklepów, zwiększając ich całkowitą liczbę do 168, co wyraźnie pokazuje, że budujemy silną i znaczącą obecność na tym kluczowym dla Grupy rynku. Dodatkowo, będziemy kontynuować renowacje sklepów Dealz w Polsce, ponieważ zarówno osiągany zwrot finansowy, jak i opinie klientów są bardzo pozytywne. Do końca roku planujemy podwoić liczbę sklepów Dealz w Polsce do 340 ” – przekazało ISBnews biuro prasowe.

„Wykorzystamy do tego nasze istniejące relacje rynkowe, aby przyspieszyć rozwój na rynkach, gdzie zwykle działają sklepy o mniejszej powierzchni” – dodało.

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu, oferując szeroki asortyment ponad 3500 produktów znanych marek. Obecnie sieć zatrudnia blisko 2000 pracowników w sklepach i centrali w Polsce.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

