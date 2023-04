Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 27 analityków w marcu 2023 r., wynosi 6,69% na br. oraz 5,82% na 2024 r., 4,59% na 2025 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 6,72% na 2023 r. oraz 5,74% na 2024 r.

„Wśród ekspertów uczestniczących w AM NBP panuje duża zgodność co do poziomu średniorocznej stopy referencyjnej NBP w 2023 r. Prognoza centralna na br. wynosi 6,69%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 6,46-6,86%. W przypadku prognoz stopy procentowej banku centralnego na kolejne lata występuje większe zróżnicowanie opinii. Typowe scenariusze zawierają się między 4,92% a 6,57% (z prognozą centralną równą 5,82%) dla 2024 r. oraz między 3,39% a 5,66% (z prognozą centralną równą 4,59%) dla 2025 r”. – czytamy w raporcie.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 9-22 marca 2023 r. Wzięło w niej udział 27 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

RPP utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews