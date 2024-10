Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski we wrześniu br. wyniosła 81 310 sztuk, co oznacza wzrost o 16,2% r/r, podał IBRM Samar. To 15. z kolei miesiąc wzrostu.

„Wrzesień 2024 roku to kolejny, piętnasty już miesiąc rosnącego importu. Prognoza IBRM Samar na 2024 rok wynosi ok. 940-960 tys. sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku pojazdów – dokładnie 664 336 sztuk – stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 22% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych – 64 165 sztuk – jest o 27,7% większy niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Wiek importowanych aut ustabilizował się i po po trzech kwartałach bieżącego roku wynosi 12,33 roku. Decydujący wpływ na taki wciąż jednak zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (12,96 roku).

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych – Renault. W przypadku modeli osobowych o pozycję lidera nadal walczą trzy – Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4, aczkolwiek reprezentant Opla systematycznie zwiększa przewagę. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejsze jest niezmiennie Renault Master., wymieniono.

Poniżej ranking TOP20 krajów, z których w 2024 roku najczęściej importowane są samochody do Polski (w nawiasie zmiana r/r):

1. Niemcy – 379 170 szt. (21,2%)

2. Francja – 75 142 szt. (7,1%)

3. Belgia – 53 530 szt. (28,3%)

4. Stany Zjednoczone – 51 089 szt. (55,4%)

5. Holandia – 36 072 szt. (12,4%)

6. Włochy – 23 634 szt. (44,9%)

7. Dania – 19 458 szt. (32,8%)

8. Szwecja – 18 540 szt. (1,5%)

9. Austria – 17 184 szt. (17,3%)

10. Szwajcaria – 16 437 szt. (16,7%)

11. Kanada – 5 285 szt. (40,9%)

12. Czechy – 4 456 szt. (41%)

13. Norwegia – 4 322 szt. (-7,6%)

14. Wielka Brytania – 3 407 szt. (20,3%)

15. Luksemburg – 2 888 szt. (35%)

16. Finlandia – 2 672 szt. (11,3%)

17. Hiszpania – 1 801 szt. (10%)

18. Litwa – 1 506 szt. (25,5%)

19. Japonia – 1 480 szt. (36,4%)

20. Słowacja – 973 szt. (29,9%)

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,4%. Najwyższy wskaźnik wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowały Stany Zjednoczone (+55,4%), które zajmują obecnie 4 miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. W zestawieniu TOP20 tylko import z Norwegii wykazał spadek (-7,6%). W większości przypadków – poza Francją i Szwecją – wskaźniki wzrostu są dwucyfrowe, a w TOP10 import z każdego kolejnego kraju przekroczył barierę 10 tysięcy sztuk, wskazał Samar.

Źródło: ISBnews