Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program o wartości 1,2 mld euro na wsparcie inwestycji w obiekty magazynowania energii elektrycznej w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę o zerowym bilansie emisji netto, podała Komisja.

„Polska powiadomiła Komisję, w ramach TCTF, o programie o wartości 1,2 mld euro, który ma wesprzeć instalację co najmniej 5,4 GWh nowych magazynów energii elektrycznej w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę zerową netto. Program będzie finansowany częściowo z Funduszu Modernizacyjnego i częściowo z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności po pozytywnej ocenie przez Komisję Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Polski i jego przyjęciu przez Radę” – czytamy w komunikacie.

Celem programu jest zmniejszenie zależności polskiego systemu elektroenergetycznego od paliw kopalnych i ułatwienie płynnej integracji zmiennych odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym poprzez wsparcie budowy obiektów magazynowania energii elektrycznej.

Program będzie wspierał wyłącznie nowo zainstalowane obiekty magazynowania o pojemności co najmniej 4 MWh. Wspierane obiekty będą podłączone do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych na wszystkich poziomach napięcia. Projekty zostaną wybrane przez państwo członkowskie w drodze zaproszenia do składania wniosków, podano także.

W ramach programu pomoc będzie miała formy dotacji bezpośrednich i pożyczek. Łączna kwota pomocy dotacji i pożyczek nie może przekroczyć 45% kosztów inwestycyjnych wspieranego projektu i może zostać zwiększona do 65% w przypadku pomocy dla małych firm i do 55% w przypadku pomocy dla średnich firm.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w TCTF. W szczególności pomoc zostanie przyznana na podstawie programu z szacowaną wielkością i budżetem; pomoc jest ustalana administracyjnie przez państwo członkowskie na podstawie danych o kosztach inwestycyjnych każdego wspieranego projektu; oraz pomoc zostanie przyznana przed 31 grudnia 2025 r.

Komisja uznała, że polski program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, aby przyspieszyć zieloną transformację i ułatwić rozwój niektórych rodzajów działalności gospodarczej, które mają znaczenie dla wdrożenia planu REPowerEU i planu przemysłowego Zielonego Ładu , zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz warunkami określonymi w TCTF. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Źródło: ISBnews